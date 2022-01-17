В Госдуме высказались о введении локдауна из-за «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытая зона фуд-корта. Курган, ограничительная лента, фуд зона, фуд корт закрыт, локдаун, трц рио
Маловероятно, что в России введут новый локдаун, считает депутат Дмитрий Хубезов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России маловероятно введение полного локадауна из-за «омикрон»-штамма коронавируса, но возможно ужесточение ограничений в регионах. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«[Введение полного локдауна в России] практически равна нулю. <…> Остальные ограничительные мероприятия зависят от обстановки в том или ином регионе. Все будет зависеть от конкретной обстановки», — заявил депутат на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Ранее Хубезов заявлял, что в России могут ввести локдаун, если ежегодная заболеваемость коронавирусом будет больше 40 тысяч человек в сутки. Депутат подчеркнул, что пока такие жесткие ограничения власти РФ, скорее всего, не будут.

Новый штамм COVID-19 «Омикрон» распространяется в России. 17 января стало известно о случаях заражения Республике Хакасия, Челябинской и Омской областях, передает «Федеральное агентство новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России маловероятно введение полного локадауна из-за «омикрон»-штамма коронавируса, но возможно ужесточение ограничений в регионах. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «[Введение полного локдауна в России] практически равна нулю. <…> Остальные ограничительные мероприятия зависят от обстановки в том или ином регионе. Все будет зависеть от конкретной обстановки», — заявил депутат на пресс-конференции в МИЦ «Известия». Ранее Хубезов заявлял, что в России могут ввести локдаун, если ежегодная заболеваемость коронавирусом будет больше 40 тысяч человек в сутки. Депутат подчеркнул, что пока такие жесткие ограничения власти РФ, скорее всего, не будут. Новый штамм COVID-19 «Омикрон» распространяется в России. 17 января стало известно о случаях заражения Республике Хакасия, Челябинской и Омской областях, передает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...