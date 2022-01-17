В Госдуме высказались о введении локдауна из-за «Омикрона»

Маловероятно, что в России введут новый локдаун, считает депутат Дмитрий Хубезов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России маловероятно введение полного локадауна из-за «омикрон»-штамма коронавируса, но возможно ужесточение ограничений в регионах. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«[Введение полного локдауна в России] практически равна нулю. <…> Остальные ограничительные мероприятия зависят от обстановки в том или ином регионе. Все будет зависеть от конкретной обстановки», — заявил депутат на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Ранее Хубезов заявлял, что в России могут ввести локдаун, если ежегодная заболеваемость коронавирусом будет больше 40 тысяч человек в сутки. Депутат подчеркнул, что пока такие жесткие ограничения власти РФ, скорее всего, не будут.

Новый штамм COVID-19 «Омикрон» распространяется в России. 17 января стало известно о случаях заражения Республике Хакасия, Челябинской и Омской областях, передает «Федеральное агентство новостей».

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