Врач из ХМАО отправится в колонию и заплатит штраф за взятку

Заведующий ортопедическим отделением требовал с людей деньги за операции вне очереди Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд ХМАО приговорил врача из сургутской травматологической больницы Анатолия Вишнякова к трем годам колонии строгого режима и штрафу почти в три миллиона рублей за взятки взамен на операции без очереди. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе окружного суда ХМАО.

«Судом ХМАО изменен приговор в отношении г. Вишнякова, вынесенный сургутским городским судом. Ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 2 млн. 750 тысяч рублей», — рассказали в суде.

Суд первой инстанции установил, что Вишняков, занимая должность заведующего, совершил серию коррупционных преступлений — принимал взятки от пациентов за операции вне очереди. Его приговорили, с учетом заключения досудебного соглашения, к трем с половиной годам условного срока и штрафу в 2,75 млн рублей. Впоследствии гособвинитель обжаловал это решение в вышестоящую инстанцию.

При рассмотрении дела в суде ХМАО выяснилось, что первоначально судья сургутского городского суда не учел, что подсудимый совершил 9 преступлений за два года своей медицинской карьеры, три из которых особо тяжкие, а шесть тяжкие. Окружной суд изменил наказание для врача, приговорив его к трем с половиной годам строгого режима и штрафу в 2,75 млн рублей. Зал суда мужчина покинул под стражей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО врач попался на взятке. У него нашли 20 млн рублей и 6 квартир.

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