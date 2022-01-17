17 января 2022

Проекты Махонина привели к конфликту в кабинетах власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, руки, документы к заседанию, бумаги к заседанию
Депутаты задумались об отмене программы, которую правительство не может выполнить Фото:

Депутаты Заксобрания Пермского края раскритиковали перечень объектов капитального строительства. На заседании комитета по развитию инфраструктуры 18 января парламентарии решили рассмотреть вопрос о его ликвидации. С таким предложением выступил экс-премьер-министр и председатель краевой КСП Геннадий Тушнолобов, передает корреспондент URA.RU с заседания.

«С этими перечнями — одно мучение. Никаких материалов для того, чтобы сделать нормальное заключение, у нас в КСП нет. Все уработаемся, а толку нет. Это придуманное ноу-хау Пермского края. Требования [готовить перечень капстроя] ни в одном нормативно-правовом акте нет. Надо убрать это дело», — заявил Тушнолобов. И добавил, что цель у этого документа одна — «рассказать депутатам» про внесение новых объектов (закупка оборудования для двух больниц — ред.). А вообще есть адресная инвестпрограмма, где все это расписано более качественно.

Председатель комитета по развитию инфраструктуры, соратник губернатора Пермского края Антон Удальев признался, что у него возникали такие вопросы: «Устали уже, честно говоря». И пожурил главу минстроя Андрея Колмогорова за то, что он не взял с собой профильных замминистров, которые могли бы дать пояснения на тему главных краевых строек. «Не стесняйтесь брать с собой заказчиков, которые сначала планировали одно, а потом у них не получилось, и они сказали: „А давайте-ка Колмогорова отправим, у нас же минстрой тут главный, пусть и отвечает“. Вас-то мы понимаем», — заявил он. Депутаты решили собраться отдельно и проанализировать необходимость этого документа.

Краевое правительство славится низким исполнением планов по строительству. По итогам 2020 года этот показатель составил только 39%, рассказывал в мае на публичных слушаниях по бюджету Геннадий Тушнолобов.

Перечень проектов капстроя, о котором шла речь на заседании комитета, включает в себя, в том числе, проекты к 300-летию Перми. Некоторые из них, например, по модернизации колледжей и техникумов, инициировал губернатор края Дмитрий Махонин.

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Депутаты Заксобрания Пермского края раскритиковали перечень объектов капитального строительства. На заседании комитета по развитию инфраструктуры 18 января парламентарии решили рассмотреть вопрос о его ликвидации. С таким предложением выступил экс-премьер-министр и председатель краевой КСП Геннадий Тушнолобов, передает корреспондент URA.RU с заседания. «С этими перечнями — одно мучение. Никаких материалов для того, чтобы сделать нормальное заключение, у нас в КСП нет. Все уработаемся, а толку нет. Это придуманное ноу-хау Пермского края. Требования [готовить перечень капстроя] ни в одном нормативно-правовом акте нет. Надо убрать это дело», — заявил Тушнолобов. И добавил, что цель у этого документа одна — «рассказать депутатам» про внесение новых объектов (закупка оборудования для двух больниц — ред.). А вообще есть адресная инвестпрограмма, где все это расписано более качественно. Председатель комитета по развитию инфраструктуры, соратник губернатора Пермского края Антон Удальев признался, что у него возникали такие вопросы: «Устали уже, честно говоря». И пожурил главу минстроя Андрея Колмогорова за то, что он не взял с собой профильных замминистров, которые могли бы дать пояснения на тему главных краевых строек. «Не стесняйтесь брать с собой заказчиков, которые сначала планировали одно, а потом у них не получилось, и они сказали: „А давайте-ка Колмогорова отправим, у нас же минстрой тут главный, пусть и отвечает“. Вас-то мы понимаем», — заявил он. Депутаты решили собраться отдельно и проанализировать необходимость этого документа. Краевое правительство славится низким исполнением планов по строительству. По итогам 2020 года этот показатель составил только 39%, рассказывал в мае на публичных слушаниях по бюджету Геннадий Тушнолобов. Перечень проектов капстроя, о котором шла речь на заседании комитета, включает в себя, в том числе, проекты к 300-летию Перми. Некоторые из них, например, по модернизации колледжей и техникумов, инициировал губернатор края Дмитрий Махонин.
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