Пермский чиновник остался на свободе после начисления себе премий

Чиновник получил 4 года лишения свободы условно и штраф в 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор межмуниципальной организации в Очерском городском округе (Пермский край) осужден за присвоение средств муниципального бюджета. Чиновник незаконно выписал себе и своим сотрудникам завышенные премии на 1,6 млн рублей, за что получил условный срок. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Установлено, что в течение 2019 года мужчина присвоил муниципальное имущество и денежные средства на общую сумму более 1,6 миллиона рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю. 56-летний директор получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и штрафом в 100 тысяч рублей.

Чиновник выписал себе и своим сотрудникам необоснованное завышенное денежное вознаграждение на сумму более 1,6 млн рублей. Также мужчина продал по заниженной цене грузовик организации, хотя фактически пользовался им сам. Помимо этого, директор потратил муниципальные деньги на ремонт своего снегохода.

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