Мэрия Челябинска выступила со спецобращением к жителям

Взрывные устройства в школах не были обнаружены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска 20 января выступила со спецобращением к жителям в связи с эвакуацией школьников из-за сообщениях о минировании. Администрация признала, что отмена занятий в школах вызвала неудобства у многих родителей.

«Администрация признает, что отмена занятий в школах вызвала неудобства у многих родителей. Дело в том, что при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе отметили, что в Челябинске 189 зданий школ и провести одномоментную проверку сразу всех невозможно. Сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений, никаких взрывных веществ и иных угроз не обнаружено.

Во вторую смену некоторые школы приняли решение провести уроки в дистанционном режиме. Детские сады и учреждения дополнительного образования работают в штатном режиме.

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