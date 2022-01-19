19 января 2022

Мэрия Челябинска выступила со спецобращением к жителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация с эвакуацией в школах. Челябинск, школьники, ученики, дети, школа, 30 школа
Взрывные устройства в школах не были обнаружены Фото:

Мэрия Челябинска 20 января выступила со спецобращением к жителям в связи с эвакуацией школьников из-за сообщениях о минировании. Администрация признала, что отмена занятий в школах вызвала неудобства у многих родителей.

«Администрация признает, что отмена занятий в школах вызвала неудобства у многих родителей. Дело в том, что при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе отметили, что в Челябинске 189 зданий школ и провести одномоментную проверку сразу всех невозможно. Сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений, никаких взрывных веществ и иных угроз не обнаружено.

Во вторую смену некоторые школы приняли решение провести уроки в дистанционном режиме. Детские сады и учреждения дополнительного образования работают в штатном режиме.

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Мэрия Челябинска 20 января выступила со спецобращением к жителям в связи с эвакуацией школьников из-за сообщениях о минировании. Администрация признала, что отмена занятий в школах вызвала неудобства у многих родителей. «Администрация признает, что отмена занятий в школах вызвала неудобства у многих родителей. Дело в том, что при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания», — сообщили в пресс-службе мэрии. В пресс-службе отметили, что в Челябинске 189 зданий школ и провести одномоментную проверку сразу всех невозможно. Сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений, никаких взрывных веществ и иных угроз не обнаружено. Во вторую смену некоторые школы приняли решение провести уроки в дистанционном режиме. Детские сады и учреждения дополнительного образования работают в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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