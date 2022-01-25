Новые автобусы поедут по одному из самых загруженных маршрутов из Академического района № 012 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перевозчик «УралТрейд» закупил три больших автобуса на маршрут из Академического района Екатеринбурга № 012. Об этом журналисты узнали от главы «УралТрейда» Алексея Карпычева. Маршрут отличается особой загруженностью салонов.

«Я думаю, что это сделает перевозки комфортнее, поскольку автобусы большого класса могут перевозить больше пассажиров в часы пик. Это должно решить проблему с переполненностью салонов, которая сегодня, к сожалению, присутствует», — рассказал Капычев порталу E1.

Предприятие купило три газовых НеФАЗа и один дизельный МАЗ. Также перевозчик собирается приобрести еще несколько автобусов, которые будут ходить по маршруту № 019.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе района Николаю Смирнягину. На момент публикации ответа не поступило. В пресс-службе «Уралтрейд» на звонок не ответили.