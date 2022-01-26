26 января 2022

Чиновники Перми отремонтировали новогоднюю елку в конце января

© Служба новостей «URA.RU»
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Приготовление городских площадок к Новому году. Курган, елка, новогодняя елка, новогоднее украшение, приготовление к празднику
Когда уберут елку из сквера — неизвестно Фото:

В Кировском районе Перми все еще стоит украшенная новогодняя ель. В конце января районные чиновники решили отремонтировать круговую конструкцию вокруг нее. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского района Перми.

«Вчера, 26 января, был производен ремонт ограждения вокруг новогодней ели в сквере Александра Невского. Восстановлена металлоконструкция и произведена замена баннерного полотна. Данное ограждение выполняет не только декоративную функцию, но и обеспечивает безопасность жителей: нахождение под кроной дерева является потенциально опасным участком», — отметили в пресс-службе.

Также, власти района призвали всех жителей провести беседу со своими детьми о «недопустимости проникновения за периметр ограждения ели». Когда уберут из сквера праздничный атрибут — не сообщили.

Сразу после новогодних праздников URA.RU рассказывало о том, что в правительстве Пермского края призывают жителей не выбрасывать новогодние елки, а отдавать их на утилизацию. Перед сдачей елку необходимо очистить от мишуры и металлических предметов.

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В Кировском районе Перми все еще стоит украшенная новогодняя ель. В конце января районные чиновники решили отремонтировать круговую конструкцию вокруг нее. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского района Перми. «Вчера, 26 января, был производен ремонт ограждения вокруг новогодней ели в сквере Александра Невского. Восстановлена металлоконструкция и произведена замена баннерного полотна. Данное ограждение выполняет не только декоративную функцию, но и обеспечивает безопасность жителей: нахождение под кроной дерева является потенциально опасным участком», — отметили в пресс-службе. Также, власти района призвали всех жителей провести беседу со своими детьми о «недопустимости проникновения за периметр ограждения ели». Когда уберут из сквера праздничный атрибут — не сообщили. Сразу после новогодних праздников URA.RU рассказывало о том, что в правительстве Пермского края призывают жителей не выбрасывать новогодние елки, а отдавать их на утилизацию. Перед сдачей елку необходимо очистить от мишуры и металлических предметов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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