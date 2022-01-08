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31 декабря 2021
30 декабря 2021

В правительстве призвали пермяков не выбрасывать новогодние елки

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ Курган, елки выбросили, мусоровоз, мусорный контейнер, вывоз мусора, мусорка, помойка
Новогоднюю ель можно утилизировать с пользой Фото:

В правительстве Пермского края призывают жителей не выбрасывать новогодние елки, а отдавать их на утилизацию. До 1 февраля в регионе проходит акция по переработке хвойных растений «Елки, палки и щепа», в рамках которой деревья можно сдать для переработки, сообщают в министерстве ЖКХ.

«Деревья любых размеров принимают в пунктах „Разделяю сердцем“. Адреса данных пунктов в Перми, Краснокамске и Лысьве можно найти в одноименной группе „ВКонтакте“. Перед сдачей елку необходимо очистить от мишуры и металлических предметов», — говорится на сайте министерства ЖКХ. Все деревья раздробят, а щепки пойдут на компостирование, добавляют организаторы акции.

В министерстве ЖКХ напоминают, что елки нельзя оставлять у подъездов, на детских площадках и в других местах, не предназначенных для сбора мусора. За это грозит штраф.

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В правительстве Пермского края призывают жителей не выбрасывать новогодние елки, а отдавать их на утилизацию. До 1 февраля в регионе проходит акция по переработке хвойных растений «Елки, палки и щепа», в рамках которой деревья можно сдать для переработки, сообщают в министерстве ЖКХ. «Деревья любых размеров принимают в пунктах „Разделяю сердцем“. Адреса данных пунктов в Перми, Краснокамске и Лысьве можно найти в одноименной группе „ВКонтакте“. Перед сдачей елку необходимо очистить от мишуры и металлических предметов», — говорится на сайте министерства ЖКХ. Все деревья раздробят, а щепки пойдут на компостирование, добавляют организаторы акции. В министерстве ЖКХ напоминают, что елки нельзя оставлять у подъездов, на детских площадках и в других местах, не предназначенных для сбора мусора. За это грозит штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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