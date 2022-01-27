27 января 2022

В Башкирии обнаружили тело младенца в мусоропроводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Норильска. Норильск, сваи, подъезд, мусоропровод, норильск
Причина смерти младенца устанавливается Фото:

В четверг, 27 января, в мусороперерабатывающем комплексе в городе Мелеузе в Башкирии обнаружили тело новорожденного. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

«Проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного в мусороперерабатывающем комплексе в г. Мелеузе. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца», — рассказали ТАСС сотрудники ведомства.

Сообщается, что мать ребенка была установлена в тот же день. Сейчас с ней проводятся следственные действия. После проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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В четверг, 27 января, в мусороперерабатывающем комплексе в городе Мелеузе в Башкирии обнаружили тело новорожденного. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ. «Проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного в мусороперерабатывающем комплексе в г. Мелеузе. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца», — рассказали ТАСС сотрудники ведомства. Сообщается, что мать ребенка была установлена в тот же день. Сейчас с ней проводятся следственные действия. После проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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