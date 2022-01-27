В Башкирии обнаружили тело младенца в мусоропроводе

28 января 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Причина смерти младенца устанавливается Фото: Владимир Андреев © URA.RU В четверг, 27 января, в мусороперерабатывающем комплексе в городе Мелеузе в Башкирии обнаружили тело новорожденного. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ. «Проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного в мусороперерабатывающем комплексе в г. Мелеузе. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца», — рассказали ТАСС сотрудники ведомства. Сообщается, что мать ребенка была установлена в тот же день. Сейчас с ней проводятся следственные действия. После проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В четверг, 27 января, в мусороперерабатывающем комплексе в городе Мелеузе в Башкирии обнаружили тело новорожденного. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ. «Проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного в мусороперерабатывающем комплексе в г. Мелеузе. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца», — рассказали ТАСС сотрудники ведомства. Сообщается, что мать ребенка была установлена в тот же день. Сейчас с ней проводятся следственные действия. После проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.