Чиновники задолжали благотворительному фонду 2 млн. И требовали «отчитаться» за освоение средств

28 января 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

Средства удалось получить только после открытого письма Путину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Благотворительный фонд «Сердце Севастополя» выиграл 2 млн рублей на реализацию проекта еще в августе 2021 года. Однако деньги фонд получил только в этом году, после обращения к президенту РФ Владимиру Путину, выплату постоянно переносили. При этом чиновники требовали отчитаться за «освоение» денег. «В августе 2021 года фонд „Сердце Севастополя“ выиграл городской конкурс социальных проектов и должен был получить 2 млн руб. на его реализацию. Чиновники до декабря затягивали перевод бюджетных средств, которые должны были поступить в фонд до 1 сентября. А в конце года потребовали отчитаться за „освоение“ денег, которых не было», — сообщает « Коммерсантъ ». Отмечается, что департамент внутренней политики постоянно откладывал выплату денег и заключал с фондом новые соглашения с измененной датой. В это время волонтеры оплачивали подарки семьям из своих карманов. 31 декабря 2021 года руководитель социальных проектов «Сердца Севастополя» Вячеслав Аулов написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Выплату удалось получить лишь 21 января вместо 1 сентября 2021 года. Такое отношение к НКО (некоммерческая организация) в Севастополе — «обычная практика», рассказала изданию руководитель фонда Анастасия Макеева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Благотворительный фонд «Сердце Севастополя» выиграл 2 млн рублей на реализацию проекта еще в августе 2021 года. Однако деньги фонд получил только в этом году, после обращения к президенту РФ Владимиру Путину, выплату постоянно переносили. При этом чиновники требовали отчитаться за «освоение» денег. «В августе 2021 года фонд „Сердце Севастополя“ выиграл городской конкурс социальных проектов и должен был получить 2 млн руб. на его реализацию. Чиновники до декабря затягивали перевод бюджетных средств, которые должны были поступить в фонд до 1 сентября. А в конце года потребовали отчитаться за „освоение“ денег, которых не было», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что департамент внутренней политики постоянно откладывал выплату денег и заключал с фондом новые соглашения с измененной датой. В это время волонтеры оплачивали подарки семьям из своих карманов. 31 декабря 2021 года руководитель социальных проектов «Сердца Севастополя» Вячеслав Аулов написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Выплату удалось получить лишь 21 января вместо 1 сентября 2021 года. Такое отношение к НКО (некоммерческая организация) в Севастополе — «обычная практика», рассказала изданию руководитель фонда Анастасия Макеева.