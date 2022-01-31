В России госпитализировали 9090 человек за сутки

31 января 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

В России за сутки заболели 124 070 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 С коронавирусом в России госпитализировали 9090 человек за сутки, вылечились 30 130 пациентов. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. «В России за сутки госпитализировали 9090 человек с коронавирусом. В стране за сутки выявлено 124 070 случаев заражения ковидом. Выздоровели 30 130 пациента, умерли 621 человек», — передает оперштаб. Среди субъектов РФ по числу новых случаев за сутки лидирует Москва, там заболели — 23 417 человек. В Санкт-Петербурге и Московской области — 15 802 и 11 470 соответственно. Среди уральских регионов наибольшее число заражений в Челябинской области — +3223 случая за сутки. Далее идут Пермский край и ХМАО, где по 3190 и 3021 случаев соответственно. В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 2738 жителей, в ЯНАО — 1559, в Тюменской области — 947. Наименьшее число заражений в Курганской области — +318. Ранее неврологи назвали опасное последствие коронавируса. Болезнь может спровоцировать инсульт, сообщил URA.RU рассказал научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко. Это может произойти во время или после заболевания, сказал он. Летальность от COVID-19 может снизиться к лету 2022 года, потому что эпидемиологический процесс станет более управляемым, считает иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. Пик пятой волны коронавируса ожидается в первой половине февраля, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на вирусолога и доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С коронавирусом в России госпитализировали 9090 человек за сутки, вылечились 30 130 пациентов. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. «В России за сутки госпитализировали 9090 человек с коронавирусом. В стране за сутки выявлено 124 070 случаев заражения ковидом. Выздоровели 30 130 пациента, умерли 621 человек», — передает оперштаб. Среди субъектов РФ по числу новых случаев за сутки лидирует Москва, там заболели — 23 417 человек. В Санкт-Петербурге и Московской области — 15 802 и 11 470 соответственно. Среди уральских регионов наибольшее число заражений в Челябинской области — +3223 случая за сутки. Далее идут Пермский край и ХМАО, где по 3190 и 3021 случаев соответственно. В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 2738 жителей, в ЯНАО — 1559, в Тюменской области — 947. Наименьшее число заражений в Курганской области — +318. Ранее неврологи назвали опасное последствие коронавируса. Болезнь может спровоцировать инсульт, сообщил URA.RU рассказал научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко. Это может произойти во время или после заболевания, сказал он. Летальность от COVID-19 может снизиться к лету 2022 года, потому что эпидемиологический процесс станет более управляемым, считает иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. Пик пятой волны коронавируса ожидается в первой половине февраля, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на вирусолога и доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна.