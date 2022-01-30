Иммунолог назвал сроки резкого снижения летальности COVID-19

31 января 2022 в 04:44 Размер текста - 17 +

К лету 2022 года эпидемиологический процесс станет более управляем и снизится количество смертей от коронавируса. Об этом заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии омикрон-штамма. Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет», — заявил Николай Крючков в интервью радио Sputnik. Он добавил, что заболевание к этому времени будет на популяционном уровне протекать легче. Однако это не станет победой над пандемией, резюмировал Крючков. Ранее сообщалось, что гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация имеет все инструменты, необходимые для окончания пандемии в 2022 году. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко спрогнозировал конец пандемии на май 2022 года.