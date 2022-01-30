Полторы тысячи свердловских подростков привились «Спутником М»

Более 1500 подростков привили от коронавирусной инфекции в Свердловской области. По словам замминистра регионального минздрава Екатерины Ютяевой, дети переносят прививку удовлетворительно — как вакцины против гриппа.
«В регионе за неделю успели привить более 1500 подростков от 12 до 17 лет. Нежелательных побочных реакций на вакцину не зарегистрировано», — отметила Ютяева в прямом эфире Е1.
Ранее URA.RU писало, что ученики престижного лицея №88 в Екатеринбурге (Свердловская область) 26 января привились от новой коронавирусной инфекции. Всего на вакцинацию подростков против COVID-19 в столице Урала подано восемь тысяч заявлений.
Более 1500 подростков привили от коронавирусной инфекции в Свердловской области. По словам замминистра регионального минздрава Екатерины Ютяевой, дети переносят прививку удовлетворительно — как вакцины против гриппа. «В регионе за неделю успели привить более 1500 подростков от 12 до 17 лет. Нежелательных побочных реакций на вакцину не зарегистрировано», — отметила Ютяева в прямом эфире Е1. Ранее URA.RU писало, что ученики престижного лицея №88 в Екатеринбурге (Свердловская область) 26 января привились от новой коронавирусной инфекции. Всего на вакцинацию подростков против COVID-19 в столице Урала подано восемь тысяч заявлений.