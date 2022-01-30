30 января 2022
29 января 2022

Полторы тысячи свердловских подростков привились «Спутником М»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация старшеклассников а лицее N 88. Екатеринбург , укол, COVID-19, вакцина для детей COVID-19, Гам-Ковид-Вак-М, вакцинация детей от covid-19
В регионе стартовала вакцинация подростков от 12 до 17 лет Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Более 1500 подростков привили от коронавирусной инфекции в Свердловской области. По словам замминистра регионального минздрава Екатерины Ютяевой, дети переносят прививку удовлетворительно — как вакцины против гриппа.

«В регионе за неделю успели привить более 1500 подростков от 12 до 17 лет. Нежелательных побочных реакций на вакцину не зарегистрировано», — отметила Ютяева в прямом эфире Е1.

Ранее URA.RU писало, что ученики престижного лицея №88 в Екатеринбурге (Свердловская область) 26 января привились от новой коронавирусной инфекции. Всего на вакцинацию подростков против COVID-19 в столице Урала подано восемь тысяч заявлений.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Более 1500 подростков привили от коронавирусной инфекции в Свердловской области. По словам замминистра регионального минздрава Екатерины Ютяевой, дети переносят прививку удовлетворительно — как вакцины против гриппа. «В регионе за неделю успели привить более 1500 подростков от 12 до 17 лет. Нежелательных побочных реакций на вакцину не зарегистрировано», — отметила Ютяева в прямом эфире Е1. Ранее URA.RU писало, что ученики престижного лицея №88 в Екатеринбурге (Свердловская область) 26 января привились от новой коронавирусной инфекции. Всего на вакцинацию подростков против COVID-19 в столице Урала подано восемь тысяч заявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...