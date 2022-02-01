Венгрия хочет больше газа из России

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Европа переживает газовый кризис, считает премьер Венгрии Фото:

Венгрия надеется на увеличение поставок газа из России. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Вся Европа переживает сейчас… газовый кризис. Поэтому очень важным было заключение долгосрочных контрактов [с „Газпромом“]. В ходе сегодняшней встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объемов поставок», — заявил Орбан.

В ответ Владимир Путин сослался на то, что контракты подписаны до 2036 года, что позволяет обеспечить стабильные поставки топлива в Венгрию. Кроме того, подчеркнул Путин, Венгрия получает газ по цене в пять раз ниже, чем рыночная стоимость топлива в Европе.

Встреча Виктора Орбана и Владимира Путина проходит 1 февраля в Кремле. Другими вопросами повестки стали дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также актуальные проблемы обеспечения европейской безопасности, сообщает официальный сайт Кремля.

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Венгрия надеется на увеличение поставок газа из России. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Вся Европа переживает сейчас… газовый кризис. Поэтому очень важным было заключение долгосрочных контрактов [с „Газпромом“]. В ходе сегодняшней встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объемов поставок», — заявил Орбан. В ответ Владимир Путин сослался на то, что контракты подписаны до 2036 года, что позволяет обеспечить стабильные поставки топлива в Венгрию. Кроме того, подчеркнул Путин, Венгрия получает газ по цене в пять раз ниже, чем рыночная стоимость топлива в Европе. Встреча Виктора Орбана и Владимира Путина проходит 1 февраля в Кремле. Другими вопросами повестки стали дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также актуальные проблемы обеспечения европейской безопасности, сообщает официальный сайт Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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