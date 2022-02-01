Венгрия хочет больше газа из России

01 февраля 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Европа переживает газовый кризис, считает премьер Венгрии Фото: Максим Егоров © URA.RU Венгрия надеется на увеличение поставок газа из России. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Вся Европа переживает сейчас… газовый кризис. Поэтому очень важным было заключение долгосрочных контрактов [с „Газпромом“]. В ходе сегодняшней встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объемов поставок», — заявил Орбан. В ответ Владимир Путин сослался на то, что контракты подписаны до 2036 года, что позволяет обеспечить стабильные поставки топлива в Венгрию. Кроме того, подчеркнул Путин, Венгрия получает газ по цене в пять раз ниже, чем рыночная стоимость топлива в Европе. Встреча Виктора Орбана и Владимира Путина проходит 1 февраля в Кремле. Другими вопросами повестки стали дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также актуальные проблемы обеспечения европейской безопасности, сообщает официальный сайт Кремля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Венгрия надеется на увеличение поставок газа из России. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Вся Европа переживает сейчас… газовый кризис. Поэтому очень важным было заключение долгосрочных контрактов [с „Газпромом“]. В ходе сегодняшней встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объемов поставок», — заявил Орбан. В ответ Владимир Путин сослался на то, что контракты подписаны до 2036 года, что позволяет обеспечить стабильные поставки топлива в Венгрию. Кроме того, подчеркнул Путин, Венгрия получает газ по цене в пять раз ниже, чем рыночная стоимость топлива в Европе. Встреча Виктора Орбана и Владимира Путина проходит 1 февраля в Кремле. Другими вопросами повестки стали дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также актуальные проблемы обеспечения европейской безопасности, сообщает официальный сайт Кремля.