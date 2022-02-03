В ХМАО бессрочно запретили развлекательные мероприятия

Власти ХМАО ввели бессрочный запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО продлили коронавирусный запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. При этом в постановлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой не указана дата окончания запрета. Соответствующий документ опубликован на сайте региональных властей.

«Установить запрет на проведение в ХМАО зрелищно-развлекательных мероприятий», — написано в документе. Исключением является проведением спектаклей, концертов в закрытых залах, работа театров и кинотеатров при заполняемости не более 30% от общей вместимости зала.

Ограничения также не распространяются на спортивные мероприятия, которые проводятся без участия зрителей, и на работу музеев, галерей и библиотек (для групп численностью не более 10 человек). А также на культурные и спортивные мероприятия межрегионального, всероссийского и международного уровня.

Ранее URA.RU писало, что за сутки коронавирус был обнаружен в 22 муниципалитетах ХМАО у 3 283 пациентов. Тогда в ковидных госпиталях и инфекционных отделениях находилось 1 294 пациентов с подтвержденным COVID-19.