03 февраля 2022
02 февраля 2022

В ХМАО бессрочно запретили развлекательные мероприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения при посещении ТЦ
Власти ХМАО ввели бессрочный запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО продлили коронавирусный запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. При этом в постановлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой не указана дата окончания запрета. Соответствующий документ опубликован на сайте региональных властей.

«Установить запрет на проведение в ХМАО зрелищно-развлекательных мероприятий», — написано в документе. Исключением является проведением спектаклей, концертов в закрытых залах, работа театров и кинотеатров при заполняемости не более 30% от общей вместимости зала.

Ограничения также не распространяются на спортивные мероприятия, которые проводятся без участия зрителей, и на работу музеев, галерей и библиотек (для групп численностью не более 10 человек). А также на культурные и спортивные мероприятия межрегионального, всероссийского и международного уровня.

Ранее URA.RU писало, что за сутки коронавирус был обнаружен в 22 муниципалитетах ХМАО у 3 283 пациентов. Тогда в ковидных госпиталях и инфекционных отделениях находилось 1 294 пациентов с подтвержденным COVID-19.

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Власти ХМАО продлили коронавирусный запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. При этом в постановлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой не указана дата окончания запрета. Соответствующий документ опубликован на сайте региональных властей. «Установить запрет на проведение в ХМАО зрелищно-развлекательных мероприятий», — написано в документе. Исключением является проведением спектаклей, концертов в закрытых залах, работа театров и кинотеатров при заполняемости не более 30% от общей вместимости зала. Ограничения также не распространяются на спортивные мероприятия, которые проводятся без участия зрителей, и на работу музеев, галерей и библиотек (для групп численностью не более 10 человек). А также на культурные и спортивные мероприятия межрегионального, всероссийского и международного уровня. Ранее URA.RU писало, что за сутки коронавирус был обнаружен в 22 муниципалитетах ХМАО у 3 283 пациентов. Тогда в ковидных госпиталях и инфекционных отделениях находилось 1 294 пациентов с подтвержденным COVID-19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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