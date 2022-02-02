В ХМАО госпитализировано 1 294 пациентов с коронавирусом

В ковидных госпиталях и инфекционных отделениях ХМАО проходят лечение 1 294 жителей региона. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Югры.
«В инфекционных госпиталях Югры на 3 февраля лечение проходят 1 294 пациента», — сказали в окружном департаменте. За минувшие сутки число госпитализированных выросло на 60 человек.
По данным оперативного штаба ХМАО, за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 3 283 пациентов в 22 муниципалитетах, умерли четыре человека. Распространение коронавируса по муниципалитетам выглядит так:
- Нижневартовск — 703;
- Сургут — 664;
- Ханты-Мансийск — 397;
- Нефтеюганск — 306;
- Нефтеюганский район — 149;
- Мегион — 111;
- Радужный — 111;
- Пыть-Ях — 101;
- Нягань — 91;
- Советский район — 90;
- Сургутский район — 83;
- Когалым — 79;
- Кондинский район — 74;
- Урай — 67;
- Югорск — 50;
- Октябрьский район — 49;
- Лангепас — 40;
- Покачи — 37;
- Нижневартовский район — 36;
- Белоярский район — 20;
- Ханты-Мансийский район — 17;
- Березовский район — 8.
Состояние 79 пациентов оценивается как тяжелое, 36 подключены к аппаратам ИВЛ. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 47,2%. Коэффициент распространения инфекции — 1,15.
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