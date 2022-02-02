В ХМАО госпитализировано 1 294 пациентов с коронавирусом

03 февраля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

В ХМАО за сутки COVID-19 заразились 3 283 пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ковидных госпиталях и инфекционных отделениях ХМАО проходят лечение 1 294 жителей региона. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Югры. «В инфекционных госпиталях Югры на 3 февраля лечение проходят 1 294 пациента», — сказали в окружном департаменте. За минувшие сутки число госпитализированных выросло на 60 человек. По данным оперативного штаба ХМАО, за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 3 283 пациентов в 22 муниципалитетах, умерли четыре человека. Распространение коронавируса по муниципалитетам выглядит так: Нижневартовск — 703;

Сургут — 664;

Ханты-Мансийск — 397;

Нефтеюганск — 306;

Нефтеюганский район — 149;

Мегион — 111;

Радужный — 111;

Пыть-Ях — 101;

Нягань — 91;

Советский район — 90;

Сургутский район — 83;

Когалым — 79;

Кондинский район — 74;

Урай — 67;

Югорск — 50;

Октябрьский район — 49;

Лангепас — 40;

Покачи — 37;

Нижневартовский район — 36;

Белоярский район — 20;

Ханты-Мансийский район — 17;

Березовский район — 8. Состояние 79 пациентов оценивается как тяжелое, 36 подключены к аппаратам ИВЛ. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 47,2%. Коэффициент распространения инфекции — 1,15. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ковидных госпиталях и инфекционных отделениях ХМАО проходят лечение 1 294 жителей региона. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Югры. «В инфекционных госпиталях Югры на 3 февраля лечение проходят 1 294 пациента», — сказали в окружном департаменте. За минувшие сутки число госпитализированных выросло на 60 человек. По данным оперативного штаба ХМАО, за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 3 283 пациентов в 22 муниципалитетах, умерли четыре человека. Распространение коронавируса по муниципалитетам выглядит так: Состояние 79 пациентов оценивается как тяжелое, 36 подключены к аппаратам ИВЛ. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 47,2%. Коэффициент распространения инфекции — 1,15.