02 февраля 2022
01 февраля 2022

В ХМАО госпитализировано 1 294 пациентов с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за сутки COVID-19 заразились 3 283 пациентов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ковидных госпиталях и инфекционных отделениях ХМАО проходят лечение 1 294 жителей региона. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Югры.

«В инфекционных госпиталях Югры на 3 февраля лечение проходят 1 294 пациента», — сказали в окружном департаменте. За минувшие сутки число госпитализированных выросло на 60 человек.

По данным оперативного штаба ХМАО, за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 3 283 пациентов в 22 муниципалитетах, умерли четыре человека. Распространение коронавируса по муниципалитетам выглядит так:

  • Нижневартовск — 703;
  • Сургут — 664;
  • Ханты-Мансийск — 397;
  • Нефтеюганск — 306;
  • Нефтеюганский район — 149;
  • Мегион — 111;
  • Радужный — 111;
  • Пыть-Ях — 101;
  • Нягань — 91;
  • Советский район — 90;
  • Сургутский район — 83;
  • Когалым — 79;
  • Кондинский район — 74;
  • Урай — 67;
  • Югорск — 50;
  • Октябрьский район — 49;
  • Лангепас — 40;
  • Покачи — 37;
  • Нижневартовский район — 36;
  • Белоярский район — 20;
  • Ханты-Мансийский район — 17;
  • Березовский район — 8.

Состояние 79 пациентов оценивается как тяжелое, 36 подключены к аппаратам ИВЛ. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 47,2%. Коэффициент распространения инфекции — 1,15.

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В ковидных госпиталях и инфекционных отделениях ХМАО проходят лечение 1 294 жителей региона. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Югры. «В инфекционных госпиталях Югры на 3 февраля лечение проходят 1 294 пациента», — сказали в окружном департаменте. За минувшие сутки число госпитализированных выросло на 60 человек. По данным оперативного штаба ХМАО, за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 3 283 пациентов в 22 муниципалитетах, умерли четыре человека. Распространение коронавируса по муниципалитетам выглядит так: Состояние 79 пациентов оценивается как тяжелое, 36 подключены к аппаратам ИВЛ. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 47,2%. Коэффициент распространения инфекции — 1,15.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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