Турецкая оппозиция потребовала признать Крым российским

В Турции выступили за взаимное признание территорий Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Турции стоит принять, что Крым принадлежит России. Об этом заявил генсек оппозиционной турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«Есть стойкий фундамент для сотрудничества России и Турции на Черном море и Средиземноморье. Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России», — сказал РИА «Новостям» Догу Перинчек.

Полуостров вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. Решение одобрили 96,77% жителей Крыма и 95,6% граждан Севастополя На Украине неоднократно заявляли, что РФ оккупировала территорию. В Верховной раде создали временную комиссию по выяснению причин потери Крыма, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на СМИ. Журналистка Ксения Собчак считает, что президент РФ Владимир Путин не отдаст Украине полуостров, как и последующие главы России.