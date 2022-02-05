В Нягани продлили карантин для школьников

В Нягани дистанционный формат обучения для школьников продлили до 14 февраля. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди детей. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.
«К сожалению, недельного карантина оказалось недостаточно, и мы продолжаем фиксировать рост случаев заболевания COVID-19 и ОРВИ. Пороговое значение заболеваемости превышено в 5,6 раз», — написано в сообщении со ссылкой на слова главы Нягани Ивана Ямашева.
В дистанционном формате продолжат работать учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Няганскому технологическому колледжу муниципальный штаб также рекомендует перейти на дистанционное обучение.
Ранее URA.RU писало, что в четырех муниципалитетах ХМАО власти приняли решение о снятии обязательного дистанта для школьников. В Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Урае школьники начнут учиться очно с 9 февраля.
В Нягани дистанционный формат обучения для школьников продлили до 14 февраля. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди детей. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации. «К сожалению, недельного карантина оказалось недостаточно, и мы продолжаем фиксировать рост случаев заболевания COVID-19 и ОРВИ. Пороговое значение заболеваемости превышено в 5,6 раз», — написано в сообщении со ссылкой на слова главы Нягани Ивана Ямашева. В дистанционном формате продолжат работать учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Няганскому технологическому колледжу муниципальный штаб также рекомендует перейти на дистанционное обучение. Ранее URA.RU писало, что в четырех муниципалитетах ХМАО власти приняли решение о снятии обязательного дистанта для школьников. В Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Урае школьники начнут учиться очно с 9 февраля.