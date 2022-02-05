05 февраля 2022
04 февраля 2022
03 февраля 2022

В ХМАО отменяют обязательный дистант для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, шумков вадим, урок, парта, школа, школьники
В ХМАО с 9 февраля отменяют обязательный дистант для школьников Фото:

В нескольких муниципалитетах ХМАО отменят обязательное дистанционное обучение для школьников с 9 февраля. Обязательный карантин для образовательных учреждений был введен постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой в восьми муниципалитетах до 8 февраля.

«В соответствии с принятым решением, обучение с применением дистанционных технологий перейдет в формат очного обучения. С 9 февраля все образовательные организации города Сургута будут работать в штатном режиме», — сказала директор департамента образования в Сургуте Ирина Замятина во время онлайн брифинга, передает корреспондент URA.RU.

Информацию об отмене дистанта также подтвердили в администрации Нижневартовска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска и Урая. На данный момент решение об отмене дистанционного формата обучение не принято в Советском районе и Югорске. Вопрос о продлении карантина в этих муниципалитетах будет рассматриваться сегодня. Оперативно получить комментарий в мэрии Когалыма не удалось, там пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО все вузы, школы и учреждения дополнительного образования перевели на обязательный дистанционный формат обучения. Карантин в образовательных учреждениях должен был продлиться до 8 февраля.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В нескольких муниципалитетах ХМАО отменят обязательное дистанционное обучение для школьников с 9 февраля. Обязательный карантин для образовательных учреждений был введен постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой в восьми муниципалитетах до 8 февраля. «В соответствии с принятым решением, обучение с применением дистанционных технологий перейдет в формат очного обучения. С 9 февраля все образовательные организации города Сургута будут работать в штатном режиме», — сказала директор департамента образования в Сургуте Ирина Замятина во время онлайн брифинга, передает корреспондент URA.RU. Информацию об отмене дистанта также подтвердили в администрации Нижневартовска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска и Урая. На данный момент решение об отмене дистанционного формата обучение не принято в Советском районе и Югорске. Вопрос о продлении карантина в этих муниципалитетах будет рассматриваться сегодня. Оперативно получить комментарий в мэрии Когалыма не удалось, там пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО все вузы, школы и учреждения дополнительного образования перевели на обязательный дистанционный формат обучения. Карантин в образовательных учреждениях должен был продлиться до 8 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...