В ХМАО отменяют обязательный дистант для школьников

В ХМАО с 9 февраля отменяют обязательный дистант для школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В нескольких муниципалитетах ХМАО отменят обязательное дистанционное обучение для школьников с 9 февраля. Обязательный карантин для образовательных учреждений был введен постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой в восьми муниципалитетах до 8 февраля.

«В соответствии с принятым решением, обучение с применением дистанционных технологий перейдет в формат очного обучения. С 9 февраля все образовательные организации города Сургута будут работать в штатном режиме», — сказала директор департамента образования в Сургуте Ирина Замятина во время онлайн брифинга, передает корреспондент URA.RU.

Информацию об отмене дистанта также подтвердили в администрации Нижневартовска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска и Урая. На данный момент решение об отмене дистанционного формата обучение не принято в Советском районе и Югорске. Вопрос о продлении карантина в этих муниципалитетах будет рассматриваться сегодня. Оперативно получить комментарий в мэрии Когалыма не удалось, там пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО все вузы, школы и учреждения дополнительного образования перевели на обязательный дистанционный формат обучения. Карантин в образовательных учреждениях должен был продлиться до 8 февраля.

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