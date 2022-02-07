Бард Новиков заступился за отца Сергия перед Верховным судом

Суд не учел многих обстоятельств в деле отца Сергия, считает бард Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Певец и композитор Александр Новиков обратился к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой обратить внимание на дело экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова), в котором, по мнению барда, были допущены существенные ошибки. С соответствующим обращением он выступил во время разговора с журналистом.

«Я прошу внимательно отнестись к этому делу, полному фальсификаций, лжи и обмана. Прошу вас, если это дело дойдет до Верховного суда, внимательно просмотрите его. [Оно] будет показательным», — обратился Новиков в интервью проекта сайта argumenti.ru «За углом».

Бард подчеркнул, что лично знаком с Романовым и видел материалы дела. Артист сделал вывод, что суд допустил ошибки и несправедливо приговорил отца Сергия к заключению в колонии, не учел показания знакомых экс-схиигумена.

URA.RU отправило запрос в Верховный суд РФ. Ответа на момент публикации не поступило.

Отца Сергия приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. После этого ему было предъявлено обвинение в экстремизме. По этому же делу задержан его пресс-секретарь Всеволод Могучев, которого перевели в СИЗО Москвы.

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