Пермский оперный переходит на фонограмму из-за болезни труппы

Балет «Свадебка» в пермском театре из-за болезни труппы пройдет под фонограмму Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Возвращение на пермскую сцену балета «Свадебка» в постановке Иржи Килиана осложнилось из-за болезни труппы театра оперы и балеты. Первые показы знаменитого спектакля, запланированные на 18, 19 и 20 февраля, пройдут под фонограмму, сообщили в театре.

«В связи с болезнью артистов хора и оперной труппы и напряженной эпидемиологической обстановкой, существенно осложняющей репетиции спектаклей, возобновление балета „Свадебка“ 18, 19, 20 февраля пройдет под фонограмму. Это непростое для нас компромиссное решение мы принимаем в первую очередь для того, чтобы спектакль все-таки встретился со зрителями в назначенные сроки», — сообщается на странице пермской оперы в Facebook.

В театре говорят, что «до последнего надеялись и планировали живое исполнение», и отмечают, что из-за болезни артистов приходится переносить или отменять спектакли вовсе. Ранее в Пермском оперном объявили о переносе балета «Дон Кихот» и оперы «Синдерелла, или Сказка о Золушке».

Пермская премьера «Свадебки» на музыку Игоря Стравинского состоялась в 2012 году. За нее театр получил три номинации на национальную премию «Золотая Маска». В этом году «Свадебка» возвращается на пермскую сцену в исполнении нового поколения танцовщиков.

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