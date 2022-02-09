Губернатор ХМАО поставила чиновников в тупик в прямом эфире

10 февраля 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Мэр Мегиона Олег Дейнека не смог ответить на вопрос губернатора о газификации района в городе Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глава Мегиона Олег Дейнека и члены окружного правительства не смогли оперативно ответить губернатору ХМАО Наталье Комаровой на вопрос о том, входит ли один из районов города в программу по газификации. На выяснение этого обстоятельства чиновникам потребовалось около полутора часов. Вопрос о газификации губернатор озвучила на онлайн-встрече с жителями Мегиона. «Судя по реакции на эту тему, получается, что не очень глубоко, Олег Александрович [Дейнека], вы в эту тему, вместе с коллегами, погрузились. А она имеет довольно доброжелательные возможности для граждан», — сказала Комарова. Информация потребовалась губернатору для того, чтобы ответить одному из жителей на вопрос о том, как провести газ к ее дому. Ответ на вопрос губернатора прозвучал лишь через 1,5 часа от заместителя директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Сергея Эрнста. Он рассказал, что в проблемном районе газопровод все-таки есть и заявительница может провести газ к своему дому. После пояснений Эрнста, оказалось, что Дейнека перепутал районы, поэтому не смог сразу ответить на вопрос Комаровой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Мегиона Олег Дейнека и члены окружного правительства не смогли оперативно ответить губернатору ХМАО Наталье Комаровой на вопрос о том, входит ли один из районов города в программу по газификации. На выяснение этого обстоятельства чиновникам потребовалось около полутора часов. Вопрос о газификации губернатор озвучила на онлайн-встрече с жителями Мегиона. «Судя по реакции на эту тему, получается, что не очень глубоко, Олег Александрович [Дейнека], вы в эту тему, вместе с коллегами, погрузились. А она имеет довольно доброжелательные возможности для граждан», — сказала Комарова. Информация потребовалась губернатору для того, чтобы ответить одному из жителей на вопрос о том, как провести газ к ее дому. Ответ на вопрос губернатора прозвучал лишь через 1,5 часа от заместителя директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Сергея Эрнста. Он рассказал, что в проблемном районе газопровод все-таки есть и заявительница может провести газ к своему дому. После пояснений Эрнста, оказалось, что Дейнека перепутал районы, поэтому не смог сразу ответить на вопрос Комаровой.