09 февраля 2022

Губернатор ХМАО поставила чиновников в тупик в прямом эфире

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Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск, дейнека олег
Мэр Мегиона Олег Дейнека не смог ответить на вопрос губернатора о газификации района в городе Фото:

Глава Мегиона Олег Дейнека и члены окружного правительства не смогли оперативно ответить губернатору ХМАО Наталье Комаровой на вопрос о том, входит ли один из районов города в программу по газификации. На выяснение этого обстоятельства чиновникам потребовалось около полутора часов. Вопрос о газификации губернатор озвучила на онлайн-встрече с жителями Мегиона.

«Судя по реакции на эту тему, получается, что не очень глубоко, Олег Александрович [Дейнека], вы в эту тему, вместе с коллегами, погрузились. А она имеет довольно доброжелательные возможности для граждан», — сказала Комарова.

Информация потребовалась губернатору для того, чтобы ответить одному из жителей на вопрос о том, как провести газ к ее дому. Ответ на вопрос губернатора прозвучал лишь через 1,5 часа от заместителя директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Сергея Эрнста. Он рассказал, что в проблемном районе газопровод все-таки есть и заявительница может провести газ к своему дому. После пояснений Эрнста, оказалось, что Дейнека перепутал районы, поэтому не смог сразу ответить на вопрос Комаровой.

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Глава Мегиона Олег Дейнека и члены окружного правительства не смогли оперативно ответить губернатору ХМАО Наталье Комаровой на вопрос о том, входит ли один из районов города в программу по газификации. На выяснение этого обстоятельства чиновникам потребовалось около полутора часов. Вопрос о газификации губернатор озвучила на онлайн-встрече с жителями Мегиона. «Судя по реакции на эту тему, получается, что не очень глубоко, Олег Александрович [Дейнека], вы в эту тему, вместе с коллегами, погрузились. А она имеет довольно доброжелательные возможности для граждан», — сказала Комарова. Информация потребовалась губернатору для того, чтобы ответить одному из жителей на вопрос о том, как провести газ к ее дому. Ответ на вопрос губернатора прозвучал лишь через 1,5 часа от заместителя директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Сергея Эрнста. Он рассказал, что в проблемном районе газопровод все-таки есть и заявительница может провести газ к своему дому. После пояснений Эрнста, оказалось, что Дейнека перепутал районы, поэтому не смог сразу ответить на вопрос Комаровой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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