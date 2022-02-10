10 февраля 2022
09 февраля 2022

В Челябинске нашли мертвыми двух пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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На телах пенсионеров обнаружены ножевые ранения Фото:

В Сосновском районе Челябинской области мертвыми нашли супружескую пару пенсионеров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по региону, муж зарезал жену, а после порезал себя.

«По предварительным данным, в ходе бытового конфликта мужчина нанес женщине ножевые ранения. После он нанес ножевые ранения себе», — говорится в сообщении пресс-службы СКР региона.

В ведомстве добавили, что сейчас проводится комплекс следственных действий, в том числе судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее один из жителей Челябинска пытался инсценировать самооборону после того, как убил свою подругу. Мужчина порезал себя ножом и скрылся с места преступления.

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В Сосновском районе Челябинской области мертвыми нашли супружескую пару пенсионеров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по региону, муж зарезал жену, а после порезал себя. «По предварительным данным, в ходе бытового конфликта мужчина нанес женщине ножевые ранения. После он нанес ножевые ранения себе», — говорится в сообщении пресс-службы СКР региона. В ведомстве добавили, что сейчас проводится комплекс следственных действий, в том числе судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее один из жителей Челябинска пытался инсценировать самооборону после того, как убил свою подругу. Мужчина порезал себя ножом и скрылся с места преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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