В Челябинске нашли мертвыми двух пенсионеров

На телах пенсионеров обнаружены ножевые ранения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области мертвыми нашли супружескую пару пенсионеров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по региону, муж зарезал жену, а после порезал себя.

«По предварительным данным, в ходе бытового конфликта мужчина нанес женщине ножевые ранения. После он нанес ножевые ранения себе», — говорится в сообщении пресс-службы СКР региона.

В ведомстве добавили, что сейчас проводится комплекс следственных действий, в том числе судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее один из жителей Челябинска пытался инсценировать самооборону после того, как убил свою подругу. Мужчина порезал себя ножом и скрылся с места преступления.