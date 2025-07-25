В лодке — телефон и сапоги: из челябинского озера достали труп рыбака

На Аргазинском водохранилище, недалеко от базы отдыха «Березка», обнаружили тело рыбака. Ранее о пропаже мужчины в экстренную службу заявил его друг, который вернулся к берегу на другой лодке. Об этом URA.RU сообщили в региональной поисково-спасательной службе.
«Когда один из рыбаков вернулся на базу отдыха и не нашел друга, позвонил по номеру 112. Прибывшие полицейские обнаружили лодку в 2,6 метрах от берега, в ней находились телефон и мужские сапоги. Направившиеся на место ЧП спасатели кыштымского отряда отыскали тело рыбака в 300 метрах от лодки», — уточнили в ведомстве.
Спасатели транспортировали погибшего к берегу и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщало URA.RU, ранее на озере Увильды двое мужчин утонули после опрокидывания лодки во время прогулки с ребенком. Трагедия произошла 29 июня неподалеку от базы отдыха «Заря».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!