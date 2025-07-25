25 июля 2025

В лодке — телефон и сапоги: из челябинского озера достали труп рыбака

На Аргазинском водохранилище обнаружили тело пропавшего рыбака
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело рыбака отыскали неподалеку от лодки
Тело рыбака отыскали неподалеку от лодки Фото:

На Аргазинском водохранилище, недалеко от базы отдыха «Березка», обнаружили тело рыбака. Ранее о пропаже мужчины в экстренную службу заявил его друг, который вернулся к берегу на другой лодке. Об этом URA.RU сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

«Когда один из рыбаков вернулся на базу отдыха и не нашел друга, позвонил по номеру 112. Прибывшие полицейские обнаружили лодку в 2,6 метрах от берега, в ней находились телефон и мужские сапоги. Направившиеся на место ЧП спасатели кыштымского отряда отыскали тело рыбака в 300 метрах от лодки», — уточнили в ведомстве.

Спасатели транспортировали погибшего к берегу и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало URA.RU, ранее на озере Увильды двое мужчин утонули после опрокидывания лодки во время прогулки с ребенком. Трагедия произошла 29 июня неподалеку от базы отдыха «Заря».

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На Аргазинском водохранилище, недалеко от базы отдыха «Березка», обнаружили тело рыбака. Ранее о пропаже мужчины в экстренную службу заявил его друг, который вернулся к берегу на другой лодке. Об этом URA.RU сообщили в региональной поисково-спасательной службе. «Когда один из рыбаков вернулся на базу отдыха и не нашел друга, позвонил по номеру 112. Прибывшие полицейские обнаружили лодку в 2,6 метрах от берега, в ней находились телефон и мужские сапоги. Направившиеся на место ЧП спасатели кыштымского отряда отыскали тело рыбака в 300 метрах от лодки», — уточнили в ведомстве. Спасатели транспортировали погибшего к берегу и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Как сообщало URA.RU, ранее на озере Увильды двое мужчин утонули после опрокидывания лодки во время прогулки с ребенком. Трагедия произошла 29 июня неподалеку от базы отдыха «Заря».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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