25 июля 2025

В Челябинске второй день ищут 12-летнего мальчика в очках. Фото

В Челябинске пропал 12-летний Богдан Болотов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик ушел на улицу и не вернулся (архивное фото)
Мальчик ушел на улицу и не вернулся (архивное фото) Фото:

В Челябинске разыскивают 12-летнего Богдана Болотова, который пропал 25 июля 2025 года на улице Блюхера, 63. Об этом URA.RU сообщили представители поисково-спасательного отряда «Легион Спас».

«12-летний Болотов Богдан Анатольевич, последний раз был замечен 25 июля 2025 года по адресу: ул. Блюхера, д. 63. Его местонахождение до сих пор неизвестно», — говорится в ориентировке поисковиков.

Болотов Богдан Анатольевич — худощавый мальчик ростом около 140 см, с короткими темными волосами и голубыми глазами. Он носит очки из-за плохого зрения. В момент исчезновения на нем была голубая футболка с рисунком, темно-синяя спортивная кофта на молнии, темные спортивные штаны и черные кроссовки с зелеными вставками. Всех, кто может помочь с поиском ребенка, просят обратиться по телефонам: +7 (909) 073-90-57 (Юлия), горячей линии отряда «Легион Спас» (351) 2-777-911 или в ближайший отдел полиции.

В Челябинске второй день ищут пропавшего мальчика
В Челябинске второй день ищут пропавшего мальчика
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В Челябинске разыскивают 12-летнего Богдана Болотова, который пропал 25 июля 2025 года на улице Блюхера, 63. Об этом URA.RU сообщили представители поисково-спасательного отряда «Легион Спас». «12-летний Болотов Богдан Анатольевич, последний раз был замечен 25 июля 2025 года по адресу: ул. Блюхера, д. 63. Его местонахождение до сих пор неизвестно», — говорится в ориентировке поисковиков. Болотов Богдан Анатольевич — худощавый мальчик ростом около 140 см, с короткими темными волосами и голубыми глазами. Он носит очки из-за плохого зрения. В момент исчезновения на нем была голубая футболка с рисунком, темно-синяя спортивная кофта на молнии, темные спортивные штаны и черные кроссовки с зелеными вставками. Всех, кто может помочь с поиском ребенка, просят обратиться по телефонам: +7 (909) 073-90-57 (Юлия), горячей линии отряда «Легион Спас» (351) 2-777-911 или в ближайший отдел полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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