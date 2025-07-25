В Челябинске разыскивают 12-летнего Богдана Болотова, который пропал 25 июля 2025 года на улице Блюхера, 63. Об этом URA.RU сообщили представители поисково-спасательного отряда «Легион Спас».
«12-летний Болотов Богдан Анатольевич, последний раз был замечен 25 июля 2025 года по адресу: ул. Блюхера, д. 63. Его местонахождение до сих пор неизвестно», — говорится в ориентировке поисковиков.
Болотов Богдан Анатольевич — худощавый мальчик ростом около 140 см, с короткими темными волосами и голубыми глазами. Он носит очки из-за плохого зрения. В момент исчезновения на нем была голубая футболка с рисунком, темно-синяя спортивная кофта на молнии, темные спортивные штаны и черные кроссовки с зелеными вставками. Всех, кто может помочь с поиском ребенка, просят обратиться по телефонам: +7 (909) 073-90-57 (Юлия), горячей линии отряда «Легион Спас» (351) 2-777-911 или в ближайший отдел полиции.
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