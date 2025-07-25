25 июля 2025

Челябинка приютила утку и выгуливает ее на озере. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинка выходит на прогулку с уткой
Челябинка выходит на прогулку с уткой Фото:

Жительница Челябинска спасла дикого утенка, отбившегося от стаи. Она выходила птицу и теперь выгуливает ее, привозя на озеро. Видео она поделилась в своем telegram-канале.

«Всем доброго дня и отличного настроения. Это милое видео взорвало Инстаграм (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена, — ред)», — написала девушка в своем telegram-канале.

На кадрах запечатлено, как утка плавает в воде около ног ее владелицы. Птица ныряет, а также комфортно чувствует себя на руках у своей новой мамы. 

Историю появления в семье утки Лидия (так зовут девушку) рассказала в постах, опубликованных 13 июня. Птенец отбился от своего семейства, волной его прибило к берегу. Мама-утка не вернулась за своим детенышем. Все это происходило на глазах у девушки и ее семьи. Челябинцы решили спасти птицу: посадили в коробку, обогрели и накормили, забрав домой. Теперь пернатая живет с ними в квартире.

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Жительница Челябинска спасла дикого утенка, отбившегося от стаи. Она выходила птицу и теперь выгуливает ее, привозя на озеро. Видео она поделилась в своем telegram-канале. «Всем доброго дня и отличного настроения. Это милое видео взорвало Инстаграм (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена, — ред)», — написала девушка в своем telegram-канале. На кадрах запечатлено, как утка плавает в воде около ног ее владелицы. Птица ныряет, а также комфортно чувствует себя на руках у своей новой мамы.  Историю появления в семье утки Лидия (так зовут девушку) рассказала в постах, опубликованных 13 июня. Птенец отбился от своего семейства, волной его прибило к берегу. Мама-утка не вернулась за своим детенышем. Все это происходило на глазах у девушки и ее семьи. Челябинцы решили спасти птицу: посадили в коробку, обогрели и накормили, забрав домой. Теперь пернатая живет с ними в квартире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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