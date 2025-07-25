Жительница Челябинска спасла дикого утенка, отбившегося от стаи. Она выходила птицу и теперь выгуливает ее, привозя на озеро. Видео она поделилась в своем telegram-канале.
«Всем доброго дня и отличного настроения. Это милое видео взорвало Инстаграм (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена, — ред)», — написала девушка в своем telegram-канале.
На кадрах запечатлено, как утка плавает в воде около ног ее владелицы. Птица ныряет, а также комфортно чувствует себя на руках у своей новой мамы.
Историю появления в семье утки Лидия (так зовут девушку) рассказала в постах, опубликованных 13 июня. Птенец отбился от своего семейства, волной его прибило к берегу. Мама-утка не вернулась за своим детенышем. Все это происходило на глазах у девушки и ее семьи. Челябинцы решили спасти птицу: посадили в коробку, обогрели и накормили, забрав домой. Теперь пернатая живет с ними в квартире.
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