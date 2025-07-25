25 июля 2025

В Челябинской области мотоциклист без прав и шлема погиб, врезавшись в опору

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мотоциклиста
Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мотоциклиста Фото:

В Сосновском районе Челябинской области мотоциклист разбился, съехав в кювет и врезавшись в опору газопровода. Он не имел водительского удостоверения и не надел шлем. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения, управляя мотоциклом „Газ 300ПР“, при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и совершил съезд на обочину справа. После он наехал на препятствие — стойку газовой опоры», — рассказали в ведомстве.

В результате аварии мотоциклист погиб на месте от полученных травм. На момент аварии водитель был без защитного шлема, не имел водительского удостоверения соответствующей категории. Мотоцикл не стоял на учете в ГАИ.

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В Сосновском районе Челябинской области мотоциклист разбился, съехав в кювет и врезавшись в опору газопровода. Он не имел водительского удостоверения и не надел шлем. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения, управляя мотоциклом „Газ 300ПР“, при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и совершил съезд на обочину справа. После он наехал на препятствие — стойку газовой опоры», — рассказали в ведомстве. В результате аварии мотоциклист погиб на месте от полученных травм. На момент аварии водитель был без защитного шлема, не имел водительского удостоверения соответствующей категории. Мотоцикл не стоял на учете в ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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