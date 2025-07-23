Челябинских детей на выходных научат собирать кубик Рубика и делать бенто-торт

Герои игры Minecraft поиграют с детьми в одном из челябинских ресторанов Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинске на этих выходных юных горожан ждут мастер-классы, театральная постановка в кино и исторический фестиваль. Детей зовут окунуться в мир Minecraft, расписать тканевые сумки и познакомиться с пушистыми друзьями. О самых интересных событиях 26—27 июля — в материале URA.RU.

Развивающие занятия (6+)

В Центре межкультурных коммуникаций «Колибри» 26 июля в 17:00 состоится знакомство с кубиком Рубика. Василий Стасьев, организатор первой школы спидкубинга в Челябинске, расскажет об истории головоломки, научит основам сборки и поделится интересными фактами. Участие бесплатное, необходима предварительная запись.

Кулинарные и творческие мастер-классы

Мини-торты с ягодной начинкой и кремом научат готовить в Челябинске Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В кулинарной студии «Классное время» 26 июля в 16:00 пройдет мастер-класс по приготовлению бенто-торта. Ребята и взрослые освоят навыки нарезки бисквита, нанесения крема, выравнивания торта и создания декора. Участники узнают рецепт вкусного теста, клубничного конфи и крем-чиза. Стоимость участия — 1600 рублей. (12+)

ТРК «Горки» 26 июля с 12:00 приглашает на вечеринку с Леди Баг и Суперкотом. Там же в 13:00 начнется мастер-класс по росписи шоперов. Участники смогут создать собственный дизайн и забрать домой аксессуар. Посещение бесплатное, но необходима регистрация.

Родители отдыхают, дети играют (6+)

Ресторан «Белочка» 26 июля в 18:00 приглашает юных поклонников игры Minecraft на встречу с аниматором, который проведет игры и танцы. А 27 июля в 15:00 в том же ресторане детей ждет встреча с героиней из сериала «Уэнсдэй». Участие в программах для посетителей ресторана бесплатное.

Театр в кино (12+)

В кинотеатре представят спектакль Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В кинотеатре «Киномакс-Урал» 27 июля в 15:00 юные зрители смогут увидеть «Собачье сердце» — театральную постановку по повести Михаила Булгакова. Режиссер Антон Федоров представит свою интерпретацию знаменитого произведения. Билет обойдется в 500 рублей.

Путешествие во времени (6+)

Мультимедийный парк «Россия — моя история» приглашает на исторический фестиваль, посвященный 1037-летию Крещения Руси. 27 июля в 15:00 состоится специальная экскурсия «Русь. Крещение и единство», а в 16:00 — премьера бенто-сериала «Россия — моя история. Херсонес», рассказывающего об эпохе зарождения христианства и судьбе князя Владимира. Вход свободный.

Празднование Дня Крещения Руси (6+)

С 24 по 28 июля возле кафедрального собора Рождества Христова пройдет фестиваль, посвященный Дню Крещения Руси. На выходных гостей ждут пленэры, концерты, мастер-классы, экскурсии, игры и забавы. Вход свободный.

Общение с животными (0+)

Около 30 пород кошек можно увидеть на выставке в ТРК «Куба» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ТРК «Куба» приглашает посетить выставку-пространство, где можно погладить, поиграть и покормить пушистых питомцев. В пространстве представлено более 40 кошек 30 различных пород. Выставка будет работать до конца августа. Стоимость билета — от 600 рублей.

Активный отдых, новые увлечения (7+)

Этнокомплекс «Тамыр» в Аргаяшском районе Челябинской области устраивает бесплатный турнир по стрельбе из исторического лука, который пройдет 26 и 27 июля. В программе — личный и командный зачеты, семинары от опытных лучников и ярмарка с этническими сувенирами. Для участников отведена территория под кемпинг.