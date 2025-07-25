В Магнитогорске Челябинской области 26 июля состоялся прощальный матч олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина, хоккеиста Василия Кошечкина. В честь легендарного вратаря прошла торжественная церемония, а под своды спортивной арены был поднят именной стяг игрока ХК «Металлург».
«Звучит как сюжет из параллельной реальности: Василий Кошечкин — полевой игрок. „Большая игра“ завершилась со счетом 9:9. В конце — круг почета от легенды и главного героя игры! Это было великолепно», — сообщается в telegram-канале ХК «Металлург».
В ходе матча Кошечкин забросил одну шайбу. Он поблагодарил всех друзей и болельщиков на трибунах, произнеся на ледовой арене трогательную речь. Спортсмена поздравили именитые коллеги, в том числе Владислав Третьяк и Алексей Морозов.
В прощальной встрече приняли участие бывшие одноклубники и тренеры хоккеиста, среди которых были Александр Еременко, Павел Дацюк, Егор Яковлев, Вячеслав Войнов, Данис Зарипов и многие другие известные игроки КХЛ.
Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер своим постановлением наградил знаменитого 42-летнего вратаря хоккейного клуба «Металлург» знаком отличия «За высочайшие достижения». Спортсмен сыграл в КХЛ 15 сезонов и 765 матчей, в том числе 555 — в «Металлурге», 49 игр — на «ноль». Помимо этого, в активе Кошечкина 11 голевых передач и 23 победы в буллитных сериях.
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