10 февраля 2022

Убийца 14-летней челябинки избежал наказания

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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, приговор, судья, суд
Суд принял закрыть дело из-за срока давности преступления Фото:

Житель Челябинской области, который в 2002 году убил 14-летнюю девочку, избежал наказания. Такое решение принял Карталинский городской суд.

«Поскольку со дня совершения преступления истекло более 15 лет, лицо, совершившее его освобождается от уголовной ответственности. Уголовное преследование в отношении подсудимого прекращено. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена», — сообщает издание «Карталинская новь».

20 апреля 2002 года обвиняемый в безлюдном месте в селе Анненское Карталинского района нанес потерпевшей большое количество ножевых ранений. Подросток скончался на месте, а обвиняемый скрылся. В октябре 2021 года сотрудникам СКР региона удалось собрать достаточную доказательную базу по данному делу. Материалы дела были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Житель Челябинской области, который в 2002 году убил 14-летнюю девочку, избежал наказания. Такое решение принял Карталинский городской суд. «Поскольку со дня совершения преступления истекло более 15 лет, лицо, совершившее его освобождается от уголовной ответственности. Уголовное преследование в отношении подсудимого прекращено. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена», — сообщает издание «Карталинская новь». 20 апреля 2002 года обвиняемый в безлюдном месте в селе Анненское Карталинского района нанес потерпевшей большое количество ножевых ранений. Подросток скончался на месте, а обвиняемый скрылся. В октябре 2021 года сотрудникам СКР региона удалось собрать достаточную доказательную базу по данному делу. Материалы дела были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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