Убийца 14-летней челябинки избежал наказания

Суд принял закрыть дело из-за срока давности преступления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Челябинской области, который в 2002 году убил 14-летнюю девочку, избежал наказания. Такое решение принял Карталинский городской суд.

«Поскольку со дня совершения преступления истекло более 15 лет, лицо, совершившее его освобождается от уголовной ответственности. Уголовное преследование в отношении подсудимого прекращено. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена», — сообщает издание «Карталинская новь».

20 апреля 2002 года обвиняемый в безлюдном месте в селе Анненское Карталинского района нанес потерпевшей большое количество ножевых ранений. Подросток скончался на месте, а обвиняемый скрылся. В октябре 2021 года сотрудникам СКР региона удалось собрать достаточную доказательную базу по данному делу. Материалы дела были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.