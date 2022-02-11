11 февраля 2022

Три массовые аварии произошли под Екатеринбургом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Все аварии произошли в районе поселка Карасьеозерский Фото:

Сразу три аварии с участием нескольких автомобилей произошли под Екатеринбургом днем 12 февраля. В общей сложности в ДТП пострадали 15 машин, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга.

«По предварительным данным на Новомосковском тракте в районе поселка Карасьеозерского произошло три ДТП. В первой аварии столкнулись пять автомашин, во второй семь транспортных средств, в третьей — три», — сообщили URA.RU в городской ГИБДД.

В инспекции также отметили, что в авариях никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествий. Кроме того, в госавтоинспекции напомнили, что водителям следует максимально учитывать дорожную обстановку, соблюдать ПДД, выбирать при движении пониженную скорость, а также исключить рискованные обгоны.

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Сразу три аварии с участием нескольких автомобилей произошли под Екатеринбургом днем 12 февраля. В общей сложности в ДТП пострадали 15 машин, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга. «По предварительным данным на Новомосковском тракте в районе поселка Карасьеозерского произошло три ДТП. В первой аварии столкнулись пять автомашин, во второй семь транспортных средств, в третьей — три», — сообщили URA.RU в городской ГИБДД. В инспекции также отметили, что в авариях никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествий. Кроме того, в госавтоинспекции напомнили, что водителям следует максимально учитывать дорожную обстановку, соблюдать ПДД, выбирать при движении пониженную скорость, а также исключить рискованные обгоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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