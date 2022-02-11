Три массовые аварии произошли под Екатеринбургом. Фото

12 февраля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Все аварии произошли в районе поселка Карасьеозерский Фото: предоставлено ГИБДД Екатеринбурга Сразу три аварии с участием нескольких автомобилей произошли под Екатеринбургом днем 12 февраля. В общей сложности в ДТП пострадали 15 машин, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга. «По предварительным данным на Новомосковском тракте в районе поселка Карасьеозерского произошло три ДТП. В первой аварии столкнулись пять автомашин, во второй семь транспортных средств, в третьей — три», — сообщили URA.RU в городской ГИБДД. В инспекции также отметили, что в авариях никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествий. Кроме того, в госавтоинспекции напомнили, что водителям следует максимально учитывать дорожную обстановку, соблюдать ПДД, выбирать при движении пониженную скорость, а также исключить рискованные обгоны. Фото: предоставлено ГИБДД Екатеринбурга Фото: предоставлено ГИБДД Екатеринбурга Фото: предоставлено ГИБДД Екатеринбурга Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сразу три аварии с участием нескольких автомобилей произошли под Екатеринбургом днем 12 февраля. В общей сложности в ДТП пострадали 15 машин, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга. «По предварительным данным на Новомосковском тракте в районе поселка Карасьеозерского произошло три ДТП. В первой аварии столкнулись пять автомашин, во второй семь транспортных средств, в третьей — три», — сообщили URA.RU в городской ГИБДД. В инспекции также отметили, что в авариях никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествий. Кроме того, в госавтоинспекции напомнили, что водителям следует максимально учитывать дорожную обстановку, соблюдать ПДД, выбирать при движении пониженную скорость, а также исключить рискованные обгоны.