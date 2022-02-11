Все аварии произошли в районе поселка КарасьеозерскийФото: предоставлено ГИБДД Екатеринбурга
Сразу три аварии с участием нескольких автомобилей произошли под Екатеринбургом днем 12 февраля. В общей сложности в ДТП пострадали 15 машин, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга.
«По предварительным данным на Новомосковском тракте в районе поселка Карасьеозерского произошло три ДТП. В первой аварии столкнулись пять автомашин, во второй семь транспортных средств, в третьей — три», — сообщили URA.RU в городской ГИБДД.
В инспекции также отметили, что в авариях никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествий. Кроме того, в госавтоинспекции напомнили, что водителям следует максимально учитывать дорожную обстановку, соблюдать ПДД, выбирать при движении пониженную скорость, а также исключить рискованные обгоны.
Сразу три аварии с участием нескольких автомобилей произошли под Екатеринбургом днем 12 февраля. В общей сложности в ДТП пострадали 15 машин, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга. «По предварительным данным на Новомосковском тракте в районе поселка Карасьеозерского произошло три ДТП. В первой аварии столкнулись пять автомашин, во второй семь транспортных средств, в третьей — три», — сообщили URA.RU в городской ГИБДД. В инспекции также отметили, что в авариях никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествий. Кроме того, в госавтоинспекции напомнили, что водителям следует максимально учитывать дорожную обстановку, соблюдать ПДД, выбирать при движении пониженную скорость, а также исключить рискованные обгоны.