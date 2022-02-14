В WADA выразили недовольство из-за решения суда по Валиевой

WADA выразило разочарование решением CAS по Валиевой Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Всемирная антидопинговое агентство (WADA) осталось недовольно решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, у которой выявили положительную допинг-пробу. По мнению агентства, решение комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения спортсменки не соответствовали положениям Всемирного антидопингового кодекса.

«WADA признает оглашенное сегодня решение CAS об отмене временного отстранения Валиевой. Апелляция в CAS по этому делу была основана на позиции WADA о том, что решение РУСАДА об отмене временного отстранения спортсменки не соответствовали положениям антидопингового кодекса. Поэтому WADA разочаровано сегодняшним решением CAS», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте агентства.

Ранее Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. В организме у фигуристки обнаружили триметадизин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. РУСАДА позволило Валиевой участвовать в соревнованиях на Олимпиаде.

Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и, после «загрязненной», она дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе, одну из них уже в Китае. Официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что если Валиеву признают замешанной в допинг-скандале, это не будет означать, что она отстранена от участия в играх.

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