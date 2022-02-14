Среднеуральца, устроившего стрельбу, отправили в СИЗО

15 февраля 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Стрелявший Виктор Меньшиков признал свою вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Верхнепышминский суд отправил на два месяца в СИЗО пенсионера Виктора Меньшикова, который устроил стрельбу в Среднеуральске, предположительно убив свою жену. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Судом [Виктору Меньшикову] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 апреля 2022 года», — сообщили в пресс-службе. Подсудимый признал свою вину. О стрельбе в доме на улице Советской в Среднеуральске сообщили местные жители 13 февраля. Предположительно мужчина, находясь в квартире пьяным, выстрелил в жену, которая умерла на месте. По версии правоохранителей, инцидент произошел из-за личного конфликта. Полиция оцепила двор дома, где слышались выстрелы. После длительных переговоров Меньшикова удалось задержать. Установлено, что пенсионер стрелял из охотничьего ружья МЦ-2112. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Верхнепышминский суд отправил на два месяца в СИЗО пенсионера Виктора Меньшикова, который устроил стрельбу в Среднеуральске, предположительно убив свою жену. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Судом [Виктору Меньшикову] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 апреля 2022 года», — сообщили в пресс-службе. Подсудимый признал свою вину. О стрельбе в доме на улице Советской в Среднеуральске сообщили местные жители 13 февраля. Предположительно мужчина, находясь в квартире пьяным, выстрелил в жену, которая умерла на месте. По версии правоохранителей, инцидент произошел из-за личного конфликта. Полиция оцепила двор дома, где слышались выстрелы. После длительных переговоров Меньшикова удалось задержать. Установлено, что пенсионер стрелял из охотничьего ружья МЦ-2112.