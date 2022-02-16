16 февраля 2022
15 февраля 2022

Сотрудникам госпредприятия в ЯНАО поднимают зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер оклада для водителя в ГКУ увеличен до 14 тысяч Фото:

Власти ЯНАО увеличат размер оклада для сотрудников ГКУ «Дирекция по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО». Как сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства, размер оплаты будет поднят не только профильным специалистам, но также инженерам, юристам, бухгалтерам и водителю учреждения.

«Проект постановления предусматривает приведение Положения об оплате труда работников ГКУ „Дирекция по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО“ в соответствие с постановлениями Правительства ЯНАО „Об индексации“», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Размер оклада для директора ГКУ «Дирекция по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО» будет увеличен до 35 тысяч рублей, а его заместитель до 30 тысяч. Ранее они получали оклад в 33 и 28 тысяч рублей за свою работу. Также увеличивается размер выплат для профессиональных групп общеотраслевых специалистов и служащих, так выплата заместителю главного бухгалтера составит 23 тысячи рублей, а ведущим инженерам, юристам и бухгалтерам выплата составит 22 тысячи рублей. Помимо этого, власти увеличил зарплату для водителя учреждения на одну тысячу рублей и его оклад составит 14 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО раскрыли кто из директоров государственных учреждений, получает полумиллионные зарплаты. Так ежемесячная выплата директору «Ситуационного центра Ямало-Ненецкого автономного округа» составила 425 тысяч рублей.

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Власти ЯНАО увеличат размер оклада для сотрудников ГКУ «Дирекция по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО». Как сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства, размер оплаты будет поднят не только профильным специалистам, но также инженерам, юристам, бухгалтерам и водителю учреждения. «Проект постановления предусматривает приведение Положения об оплате труда работников ГКУ „Дирекция по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО“ в соответствие с постановлениями Правительства ЯНАО „Об индексации“», — говорится в комментарии к опубликованному документу. Размер оклада для директора ГКУ «Дирекция по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО» будет увеличен до 35 тысяч рублей, а его заместитель до 30 тысяч. Ранее они получали оклад в 33 и 28 тысяч рублей за свою работу. Также увеличивается размер выплат для профессиональных групп общеотраслевых специалистов и служащих, так выплата заместителю главного бухгалтера составит 23 тысячи рублей, а ведущим инженерам, юристам и бухгалтерам выплата составит 22 тысячи рублей. Помимо этого, власти увеличил зарплату для водителя учреждения на одну тысячу рублей и его оклад составит 14 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО раскрыли кто из директоров государственных учреждений, получает полумиллионные зарплаты. Так ежемесячная выплата директору «Ситуационного центра Ямало-Ненецкого автономного округа» составила 425 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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