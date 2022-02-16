Жители ХМАО не попадают к врачу из-за поломки сайта депздрава

Жители ХМАО обсуждают поломку сайта «Электронная регистратура Югры», принадлежащего департаменту здравоохранения Югры. Из-за технических неполадок они не могут записаться на прием к врачу дистанционно. Своим негодованием они делятся в социальных сетях.
«Выкладывают талоны на „Электронной регистратуре“, пытаюсь выбрать свободный талон. Он мне пишет, что талон занят другим пациентом. Я два раза проверила все несчастные 10 зеленых талонов на участке — все заняты пациентом! И как записаться на прием к терапевту?» — написал пользователь Елена Подкопаева в городском паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте».
Другие пользователи также отметили сбой в работе сайта и сетуют на то, что не могут дистанционно записаться на прием к врачу. На самом сайте размещено уведомление, которое сообщает о временной проблеме в работе и предлагает записаться через Госуслуги. Однако пользователи сообщают о том, что интернет-портал также не позволяет им получить талон дистанционно, а технические проблемы на сайте электронной регистратуры наблюдаются уже больше месяца.
«Мы не можем сказать, с чем связана проблема с записью на прием через сайт, но информация о проблеме с сайтом уже передана в работу в медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ)», — ответил представитель окружного департамента в соцсетях. О сроках устранения проблемы также не сообщается.
Жители ХМАО обсуждают поломку сайта «Электронная регистратура Югры», принадлежащего департаменту здравоохранения Югры. Из-за технических неполадок они не могут записаться на прием к врачу дистанционно. Своим негодованием они делятся в социальных сетях. «Выкладывают талоны на „Электронной регистратуре“, пытаюсь выбрать свободный талон. Он мне пишет, что талон занят другим пациентом. Я два раза проверила все несчастные 10 зеленых талонов на участке — все заняты пациентом! И как записаться на прием к терапевту?» — написал пользователь Елена Подкопаева в городском паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте». Другие пользователи также отметили сбой в работе сайта и сетуют на то, что не могут дистанционно записаться на прием к врачу. На самом сайте размещено уведомление, которое сообщает о временной проблеме в работе и предлагает записаться через Госуслуги. Однако пользователи сообщают о том, что интернет-портал также не позволяет им получить талон дистанционно, а технические проблемы на сайте электронной регистратуры наблюдаются уже больше месяца. «Мы не можем сказать, с чем связана проблема с записью на прием через сайт, но информация о проблеме с сайтом уже передана в работу в медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ)», — ответил представитель окружного департамента в соцсетях. О сроках устранения проблемы также не сообщается.