Работникам госпредприятий ЯНАО индексируют оклады

Власти ЯНАО увеличили оклады сотрудникам в двух структурах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО повышают размеры окладов работников ГКУ «Центр развития внешних связей ЯНАО» и ГБУ «Медицинский информационно-аналитический центр ЯНАО». Как сообщается в опубликованных документах на сайте окружного правительства, размер оклада директоров учреждений будет увеличен до 53 тысяч рублей в ГКУ «Центр развития внешних связей ЯНАО» и в ГКУ «Центр развития внешних связей ЯНАО» до 45 тысяч рублей.

«Проект постановления предусматривает приведение Положения об оплате труда работников ГКУ „Центр развития внешних связей ЯНАО“, ГБУ „Медицинский информационно-аналитический центр ЯНАО“ в соответствие с постановлениями Правительства ЯНАО „Об индексации“. Также проектом уточняются квалификационные требования по должности юрисконсульт в ГБУ „Медицинский информационно-аналитический центр ЯНАО“», — говорится в комментарии к опубликованным документам.

Заместители директоров ГКУ «Центр развития внешних связей ЯНАО» и ГБУ «Медицинский информационно-аналитический центр ЯНАО» будут зарабатывать 42 и 32 тысячи рублей. Помимо этого, для главного бухгалтера и контрактного управляющего «Центра развития внешних связей» оклад увеличен до 42 тысяч рублей. А для начальника отдела с высшим медицинским и фармацевтическим образованием высшей квалификации в ГБУ зарплата увеличена до 32 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО увеличили зарплаты для сотрудников ГКУ «Дирекция по учету и содержанию казенного имущества». Размер оклада директору учреждения вырос до 35 тысяч рублей, а его заместителя до 30 тысяч.

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