В детском саду ХМАО незаконно выписывали ковидные премии

Сотрудники детского сада в Ханты-Мансийске получали премии за вакцинацию от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

В детском саду Ханты-Мансийска «Радуга» сотрудники получали стимулирующие выплаты за прохождение вакцинации. Однако власти Ханты-Мансийска, в ходе служебной проверки, признали выплаты незаконными. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Контрольно-ревизионным управлением департамента управления финансов администрации города Ханты-Мансийска проведена служебная проверка финансовых документов за 2021 год в «Детский сад № 11 Радуга. Установлен факт нарушения неправомерных стимулирующих выплат», — сказали в администрации.

И добавили, что деньги выплачивались воспитателям за прохождение вакцинации. Для устранения нарушения администрация детского сада потребовала от сотрудников вернуть деньги. «Однако в связи с ошибками, допущенными в оформлении, приказом администрации детского сада данные уведомления были отозваны», — сказали в мэрии. Однако во время рабочей встречи с коллективом детского сада власти приняли решение о том, чтобы оставить выплаты сотрудникам. Связаться с заведующей детского сада не удалось, она не ответила на звонки корреспондента агентства.

Ранее URA.RU писало, что директора детсада в Нефтеюганске судят за махинации с COVID-выплатами. Тогда женщину обвинили в подделке документов и незаконном получении субсидии предпринимателям, пострадавшим от COVID-19.

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