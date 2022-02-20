Челябинские ревизоры выяснили, где самая низкая зарплата учителей

Среднемесячная зарплата педагогов составляет 33,7 тыс. рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аутсайдером среди муниципальных образований Челябинской области по уровню средней заработной платы в сфере образования стал Локомотивный городской округ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) области, ревизоры проверили, как выполняется поручение губернатора Алексея Текслера по повышению зарплат учителям и педагогам.

«По инициативе губернатора Алексея Текслера в бюджете области текущего года увеличены расходы на образование на 5 млрд. рублей или +10%. Аутсайдерами по уровню зарплаты работников образования стали Кунашакский район — 25,7 тыс. рублей (+13,3%); Пластовский район — 25,7 тыс. рублей (+8,4%); Агаповский район — 24,4 тыс. рублей (+0,9%) и Локомотивный городской округ — 23,6 тыс. рублей (+8,4%). Размер среднемесячной зарплаты педагогов в 2021 году увеличился на +10% и составил 33,7 тыс. рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП.

Лидерами среди муниципалитетов региона по уровню средней заработной платы в сфере образования стали Магнитогорск — 38,9 тыс. руб. (+11,7%), Челябинск — 37,5 тыс. руб. (+9,1%) и Чебаркуль — 36,7 тыс. руб. (+7,9%). Неплохие зарплаты получают педагоги Сосновского района — 33,3 тыс. руб. (+11,3%), Троицка — 33,1 тыс. руб. (+9,9%), Красноармейского района — 32,5 тыс. руб. (+13%) и Копейска — 31,5 тыс. руб. (+9%).

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