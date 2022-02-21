В Европе призвали РФ не признавать независимость ЛНР и ДНР

22 февраля 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

Боррель пригрозил единой реакцией Запада в случае признания ЛНР и ДНР Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает президента РФ Владимира Путина не признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Иначе последует твердая и единая реакция Запада, заявил Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. «Мы понимаем, что окончательное решение еще не принято. Мы призываем президента Путина соблюдать международное право и минские соглашения и рассчитываем, что он не будет признавать независимость Донецкой и Луганской областей. Мы готовы отреагировать твердым и единым фронтом, если он решит сделать это», — передает сообщение Борреля РИА «Новости». Россия создала на Украине огромную угрозу миру и стабильности Европы, которой не было со времен Второй мировой войны, заявил глава дипломатии ЕС. Евросоюз осуждает манипуляцию информацией с целью создания предлога для военного вторжения на Украину, отметил Боррель. Ранее Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о намерении подписать указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом он сообщил в ходе телефонных переговоров с главами стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает президента РФ Владимира Путина не признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Иначе последует твердая и единая реакция Запада, заявил Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. «Мы понимаем, что окончательное решение еще не принято. Мы призываем президента Путина соблюдать международное право и минские соглашения и рассчитываем, что он не будет признавать независимость Донецкой и Луганской областей. Мы готовы отреагировать твердым и единым фронтом, если он решит сделать это», — передает сообщение Борреля РИА «Новости». Россия создала на Украине огромную угрозу миру и стабильности Европы, которой не было со времен Второй мировой войны, заявил глава дипломатии ЕС. Евросоюз осуждает манипуляцию информацией с целью создания предлога для военного вторжения на Украину, отметил Боррель. Ранее Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о намерении подписать указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом он сообщил в ходе телефонных переговоров с главами стран.