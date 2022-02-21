21 февраля 2022

В Европе призвали РФ не признавать независимость ЛНР и ДНР

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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
Боррель пригрозил единой реакцией Запада в случае признания ЛНР и ДНР Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает президента РФ Владимира Путина не признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Иначе последует твердая и единая реакция Запада, заявил Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

«Мы понимаем, что окончательное решение еще не принято. Мы призываем президента Путина соблюдать международное право и минские соглашения и рассчитываем, что он не будет признавать независимость Донецкой и Луганской областей. Мы готовы отреагировать твердым и единым фронтом, если он решит сделать это», — передает сообщение Борреля РИА «Новости».

Россия создала на Украине огромную угрозу миру и стабильности Европы, которой не было со времен Второй мировой войны, заявил глава дипломатии ЕС. Евросоюз осуждает манипуляцию информацией с целью создания предлога для военного вторжения на Украину, отметил Боррель.

Ранее Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о намерении подписать указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом он сообщил в ходе телефонных переговоров с главами стран.

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает президента РФ Владимира Путина не признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Иначе последует твердая и единая реакция Запада, заявил Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. «Мы понимаем, что окончательное решение еще не принято. Мы призываем президента Путина соблюдать международное право и минские соглашения и рассчитываем, что он не будет признавать независимость Донецкой и Луганской областей. Мы готовы отреагировать твердым и единым фронтом, если он решит сделать это», — передает сообщение Борреля РИА «Новости». Россия создала на Украине огромную угрозу миру и стабильности Европы, которой не было со времен Второй мировой войны, заявил глава дипломатии ЕС. Евросоюз осуждает манипуляцию информацией с целью создания предлога для военного вторжения на Украину, отметил Боррель. Ранее Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о намерении подписать указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом он сообщил в ходе телефонных переговоров с главами стран.
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