Путин заявил, что «покарает» людей, устроивших террор в Одессе

22 февраля 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Путин заявил о намерении предать преступников суду Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Президент России Владимир Путин заявил о готовности «покарать» виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, в результате которого погибли люди. Имена преступников известны, их найдут и предадут суду, заявил глава РФ. «Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, для того чтобы их покарать: найти и предать суду», — сказал Путин в ходе видеообращения к гражданам РФ. Российский лидер отметил, что во время волнений в 2014 году на Украине власть захватили радикалы, которые совершали террор в отношении несогласных. На страну обрушилась волна насилия и безнаказанных убийств, заявил президент. Также во время видеообращения Путин сообщил, что Россия целиком и полностью создала современную Украину. Этот процесс начался практически сразу после революции в 1917 году, отметил президент. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности «покарать» виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, в результате которого погибли люди. Имена преступников известны, их найдут и предадут суду, заявил глава РФ. «Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, для того чтобы их покарать: найти и предать суду», — сказал Путин в ходе видеообращения к гражданам РФ. Российский лидер отметил, что во время волнений в 2014 году на Украине власть захватили радикалы, которые совершали террор в отношении несогласных. На страну обрушилась волна насилия и безнаказанных убийств, заявил президент. Также во время видеообращения Путин сообщил, что Россия целиком и полностью создала современную Украину. Этот процесс начался практически сразу после революции в 1917 году, отметил президент.