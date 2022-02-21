21 февраля 2022

Путин заявил, что «покарает» людей, устроивших террор в Одессе

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин заявил о намерении предать преступников суду Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о готовности «покарать» виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, в результате которого погибли люди. Имена преступников известны, их найдут и предадут суду, заявил глава РФ.

«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, для того чтобы их покарать: найти и предать суду», — сказал Путин в ходе видеообращения к гражданам РФ.

Российский лидер отметил, что во время волнений в 2014 году на Украине власть захватили радикалы, которые совершали террор в отношении несогласных. На страну обрушилась волна насилия и безнаказанных убийств, заявил президент.

Также во время видеообращения Путин сообщил, что Россия целиком и полностью создала современную Украину. Этот процесс начался практически сразу после революции в 1917 году, отметил президент.

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Президент России Владимир Путин заявил о готовности «покарать» виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, в результате которого погибли люди. Имена преступников известны, их найдут и предадут суду, заявил глава РФ. «Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, для того чтобы их покарать: найти и предать суду», — сказал Путин в ходе видеообращения к гражданам РФ. Российский лидер отметил, что во время волнений в 2014 году на Украине власть захватили радикалы, которые совершали террор в отношении несогласных. На страну обрушилась волна насилия и безнаказанных убийств, заявил президент. Также во время видеообращения Путин сообщил, что Россия целиком и полностью создала современную Украину. Этот процесс начался практически сразу после революции в 1917 году, отметил президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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