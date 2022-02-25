РИА «Новости» сообщили о звуках стрельбы у правительства Киева

У правительственного квартала в Киеве раздается стрельба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство новостей The Associated Press. Другие подробности не приводятся.
Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вместе с этим глава Украины попросил помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Бориса Джонсона), а также у других стран Евросоюза.
У правительственного квартала в Киеве раздается стрельба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство новостей The Associated Press. Другие подробности не приводятся. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вместе с этим глава Украины попросил помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Бориса Джонсона), а также у других стран Евросоюза.