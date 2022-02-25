РИА «Новости» сообщили о звуках стрельбы у правительства Киева

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События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина, баррикады, самооборона, улица грушевского
У правительственного квартала в Киеве раздается стрельба Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

У правительственного квартала в Киеве раздается стрельба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство новостей The Associated Press. Другие подробности не приводятся.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вместе с этим глава Украины попросил помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Бориса Джонсона), а также у других стран Евросоюза.

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У правительственного квартала в Киеве раздается стрельба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство новостей The Associated Press. Другие подробности не приводятся. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вместе с этим глава Украины попросил помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Бориса Джонсона), а также у других стран Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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