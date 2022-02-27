Депутат Госдумы от ХМАО объяснил, как повысить пенсию северянам

28 февраля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Югорские пенсионеры могут рассчитывать на повышенную пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы от ХМАО Вадим Шувалов рассказал о том, как пенсионеры из северных регионов могут увеличить свою пенсию. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в Instagram. «Хочу обратить внимание югорчан на доплату за „северный“ стаж. Граждане, проработавшие не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним, могут получать повышенную пенсию независимо от места проживания. Для этого необходим общий стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин», — сообщил Шувалов. Он также уточнил, что если пенсионер работал в районах Крайнего Севера, фиксированная часть пенсии повышается на 50%, если в местностях, приравненных к ним, то на 30%. Ранее URA.RU сообщало, что другой депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный предлагал повысить пенсии жителям северных регионов. Индексация должна была касаться работающих пенсионеров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат Госдумы от ХМАО Вадим Шувалов рассказал о том, как пенсионеры из северных регионов могут увеличить свою пенсию. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в Instagram. «Хочу обратить внимание югорчан на доплату за „северный“ стаж. Граждане, проработавшие не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним, могут получать повышенную пенсию независимо от места проживания. Для этого необходим общий стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин», — сообщил Шувалов. Он также уточнил, что если пенсионер работал в районах Крайнего Севера, фиксированная часть пенсии повышается на 50%, если в местностях, приравненных к ним, то на 30%. Ранее URA.RU сообщало, что другой депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный предлагал повысить пенсии жителям северных регионов. Индексация должна была касаться работающих пенсионеров.