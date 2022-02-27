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Депутат Госдумы от ХМАО объяснил, как повысить пенсию северянам

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский дом в селе Житниковское. Курган, старики, женщины, пенсия, зима, бабушки на прогулке, пенсинерка
Югорские пенсионеры могут рассчитывать на повышенную пенсию Фото:

Депутат Госдумы от ХМАО Вадим Шувалов рассказал о том, как пенсионеры из северных регионов могут увеличить свою пенсию. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в Instagram.

«Хочу обратить внимание югорчан на доплату за „северный“ стаж. Граждане, проработавшие не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним, могут получать повышенную пенсию независимо от места проживания. Для этого необходим общий стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин», — сообщил Шувалов. Он также уточнил, что если пенсионер работал в районах Крайнего Севера, фиксированная часть пенсии повышается на 50%, если в местностях, приравненных к ним, то на 30%.

Ранее URA.RU сообщало, что другой депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный предлагал повысить пенсии жителям северных регионов. Индексация должна была касаться работающих пенсионеров.

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Депутат Госдумы от ХМАО Вадим Шувалов рассказал о том, как пенсионеры из северных регионов могут увеличить свою пенсию. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в Instagram. «Хочу обратить внимание югорчан на доплату за „северный“ стаж. Граждане, проработавшие не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним, могут получать повышенную пенсию независимо от места проживания. Для этого необходим общий стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин», — сообщил Шувалов. Он также уточнил, что если пенсионер работал в районах Крайнего Севера, фиксированная часть пенсии повышается на 50%, если в местностях, приравненных к ним, то на 30%. Ранее URA.RU сообщало, что другой депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный предлагал повысить пенсии жителям северных регионов. Индексация должна была касаться работающих пенсионеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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