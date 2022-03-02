02 марта 2022

В Курганской области обсуждают приостановку работы завода

© Служба новостей «URA.RU»
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В соцсетях обсуждают возможную приостановку работы кондитерской фабрики в Шадринске (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

В Курганской области обсуждают приостановку работы хлебопекарного завода «Слакон», производство которого находится в Шадринске. По данным сотрудников предприятия их отправили по домам. В самой компании URA.RU ответили, что слышали об этом.

«Хлебопекарный завод „Слакон“ в Шадринске закрылся. Пока людей распустили до 10 марта», — указано в сообщении, размещенном в группе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте».

Сотрудник компании, пожелавший остаться анонимным, подтвердил URA.RU, что некоторых работников, занятых на производстве освободили от работы. По одной из версий, завод решает, как дальше действовать в условиях санкций и повышения курса доллара. По другой версии, работников раньше отпустили на выходные, так как склады на предприятии заполнены товаром.

В производственной компании «Слакон» в Шадринске URA.RU объяснили, что завод сейчас работает. «Была такая информация о приостановке, но пока окончательного решения нет еще», — рассказали на предприятии. Получить комментарии в головном офисе завода в Москве URA.RU не удалось. Номер был постоянно занят.

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В Курганской области обсуждают приостановку работы хлебопекарного завода «Слакон», производство которого находится в Шадринске. По данным сотрудников предприятия их отправили по домам. В самой компании URA.RU ответили, что слышали об этом. «Хлебопекарный завод „Слакон“ в Шадринске закрылся. Пока людей распустили до 10 марта», — указано в сообщении, размещенном в группе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». Сотрудник компании, пожелавший остаться анонимным, подтвердил URA.RU, что некоторых работников, занятых на производстве освободили от работы. По одной из версий, завод решает, как дальше действовать в условиях санкций и повышения курса доллара. По другой версии, работников раньше отпустили на выходные, так как склады на предприятии заполнены товаром. В производственной компании «Слакон» в Шадринске URA.RU объяснили, что завод сейчас работает. «Была такая информация о приостановке, но пока окончательного решения нет еще», — рассказали на предприятии. Получить комментарии в головном офисе завода в Москве URA.RU не удалось. Номер был постоянно занят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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