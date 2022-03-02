В Курганской области обсуждают приостановку работы завода

В соцсетях обсуждают возможную приостановку работы кондитерской фабрики в Шадринске (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

В Курганской области обсуждают приостановку работы хлебопекарного завода «Слакон», производство которого находится в Шадринске. По данным сотрудников предприятия их отправили по домам. В самой компании URA.RU ответили, что слышали об этом.

«Хлебопекарный завод „Слакон“ в Шадринске закрылся. Пока людей распустили до 10 марта», — указано в сообщении, размещенном в группе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте».

Сотрудник компании, пожелавший остаться анонимным, подтвердил URA.RU, что некоторых работников, занятых на производстве освободили от работы. По одной из версий, завод решает, как дальше действовать в условиях санкций и повышения курса доллара. По другой версии, работников раньше отпустили на выходные, так как склады на предприятии заполнены товаром.

В производственной компании «Слакон» в Шадринске URA.RU объяснили, что завод сейчас работает. «Была такая информация о приостановке, но пока окончательного решения нет еще», — рассказали на предприятии. Получить комментарии в головном офисе завода в Москве URA.RU не удалось. Номер был постоянно занят.