Как распознать сахарный диабет по первым симптомам

При диабете дольше заживают раны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На диабет второго типа могут указывать постоянная жажда, хроническая усталость и изменение веса. Об этом рассказала врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии БГМУ Евгения Степанова.

Симптомом диабета второго типа является жажда и сухость во рту, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Степанову. Больной может выпивать по четыре-пять литров жидкости в сутки;

Также возможно частое мочеиспускание. Организм так пытается справиться с высоким содержанием сахара в крови;

У пациентов может возникать кожный зуд, особенно в области промежности и половых органов. Это происходит из-за того, что при достижении определенного уровня глюкоза выделяется с мочой и провоцирует раздражения на коже. Сухость кожи также указывает на диабет. Также раны могут заживать дольше обычного, а иногда и совсем не заживают;

Больные диабетом могут столкнуться с изменением веса из-за недостатка инсулина, расщепляющего пищу. При диабете первого типа вес чаще меняется в сторону убавления, а при втором типе чаще идет набор веса;

Признаком является постоянный голод. Если человек ест столько же, как и обычно, но с каждым днем все тяжелее встать с кровати, то нужно пойти к врачу. Глюкоза дает энергию, но из-за диабета сахар остается в крови и у клеток организма начинается энергетическое голодание;

При диабете могут начаться нарушения зрения. Пациенты сообщают, что у них двоится в глазах и зрение расплывчатое, также есть ощущение «песка в глазах». Это происходит из-за проблем с сетчаткой глаза, к которым приводит повышенный уровень сахара;

Еще одним симптом появления диабета второго типа является нарушение сна;

Также у пациентов появляется диабетическая нейропатия, которая характеризуется онемением и покалыванием в руках и ногах.

Ранее иммунолог сообщил, на какие заболевания указывает внезапная и непроходящая усталость. По словам врача терапевт-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, это может быть симптом рака, сахарного диабета, нарушений работы сердца или гормонального сбоя. Об этом он сообщил URA.RU.