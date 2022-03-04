Как распознать сахарный диабет по первым симптомам

На диабет второго типа могут указывать постоянная жажда, хроническая усталость и изменение веса. Об этом рассказала врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии БГМУ Евгения Степанова.
- Симптомом диабета второго типа является жажда и сухость во рту, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Степанову. Больной может выпивать по четыре-пять литров жидкости в сутки;
- Также возможно частое мочеиспускание. Организм так пытается справиться с высоким содержанием сахара в крови;
- У пациентов может возникать кожный зуд, особенно в области промежности и половых органов. Это происходит из-за того, что при достижении определенного уровня глюкоза выделяется с мочой и провоцирует раздражения на коже. Сухость кожи также указывает на диабет. Также раны могут заживать дольше обычного, а иногда и совсем не заживают;
- Больные диабетом могут столкнуться с изменением веса из-за недостатка инсулина, расщепляющего пищу. При диабете первого типа вес чаще меняется в сторону убавления, а при втором типе чаще идет набор веса;
- Признаком является постоянный голод. Если человек ест столько же, как и обычно, но с каждым днем все тяжелее встать с кровати, то нужно пойти к врачу. Глюкоза дает энергию, но из-за диабета сахар остается в крови и у клеток организма начинается энергетическое голодание;
- При диабете могут начаться нарушения зрения. Пациенты сообщают, что у них двоится в глазах и зрение расплывчатое, также есть ощущение «песка в глазах». Это происходит из-за проблем с сетчаткой глаза, к которым приводит повышенный уровень сахара;
- Еще одним симптом появления диабета второго типа является нарушение сна;
- Также у пациентов появляется диабетическая нейропатия, которая характеризуется онемением и покалыванием в руках и ногах.
Ранее иммунолог сообщил, на какие заболевания указывает внезапная и непроходящая усталость. По словам врача терапевт-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, это может быть симптом рака, сахарного диабета, нарушений работы сердца или гормонального сбоя. Об этом он сообщил URA.RU.
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