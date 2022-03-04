04 марта 2022

Microsoft ограничил работу в России

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Microsoft приостановил продажи на территории РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская компания Microsoft приостанавливает продажи в России. О решении компания сообщила 4 марта.

«Мы… приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — цитирует сообщение компании ТАСС. Такое решение принято на фоне ситуации вокруг Украины.

Россия по решению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине спецоперацию. Цель операции — демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территории, заявил российский глава. Западные страны в связи с началом спецоперации объявили новые санкции против России. Ранее Apple объявляла о приостановке продаж своей техники, но вскоре магазины компании возобновили работу в штатном режиме.

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Американская компания Microsoft приостанавливает продажи в России. О решении компания сообщила 4 марта. «Мы… приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — цитирует сообщение компании ТАСС. Такое решение принято на фоне ситуации вокруг Украины. Россия по решению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине спецоперацию. Цель операции — демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территории, заявил российский глава. Западные страны в связи с началом спецоперации объявили новые санкции против России. Ранее Apple объявляла о приостановке продаж своей техники, но вскоре магазины компании возобновили работу в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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