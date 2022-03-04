Microsoft ограничил работу в России

Американская компания Microsoft приостанавливает продажи в России. О решении компания сообщила 4 марта.
«Мы… приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — цитирует сообщение компании ТАСС. Такое решение принято на фоне ситуации вокруг Украины.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине спецоперацию. Цель операции — демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территории, заявил российский глава. Западные страны в связи с началом спецоперации объявили новые санкции против России. Ранее Apple объявляла о приостановке продаж своей техники, но вскоре магазины компании возобновили работу в штатном режиме.
Американская компания Microsoft приостанавливает продажи в России. О решении компания сообщила 4 марта. «Мы… приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — цитирует сообщение компании ТАСС. Такое решение принято на фоне ситуации вокруг Украины. Россия по решению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине спецоперацию. Цель операции — демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территории, заявил российский глава. Западные страны в связи с началом спецоперации объявили новые санкции против России. Ранее Apple объявляла о приостановке продаж своей техники, но вскоре магазины компании возобновили работу в штатном режиме.