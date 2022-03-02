Закрытыми челябинские отделы Apple простояли ровно один день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Официальные магазины, торгующие гаджетами Apple, возобновили работу в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. Накануне отделы прекратили работу, объяснив это техническими причинами.

Наплыва покупателей в салоне, работающем в ТРК «Родник», нет. Аналогичная ситуация и в ТРК «Алмаз». Цены на гаджеты изменились в сторону увеличения.

Приостановка работы случилась после того, как Apple объявила о прекращении продажи своей техники на территории РФ из-за специальной операции на территории Украины. Перед этим Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а страны Запада ответили неоправданно жесткими экономическими санкциями. Однако закрытыми отделы re:Store простояли лишь сутки. Как и предупреждали экономисты, санкции оказались обоюдоострыми и болезненными для самих зарубежных компаний.

Модельный ряд в наличии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но наплыва посетителей нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU