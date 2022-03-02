02 марта 2022

В Челябинске вновь открылись магазины Apple. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эппл. Челябинск
Закрытыми челябинские отделы Apple простояли ровно один день Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Официальные магазины, торгующие гаджетами Apple, возобновили работу в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. Накануне отделы прекратили работу, объяснив это техническими причинами.

Наплыва покупателей в салоне, работающем в ТРК «Родник», нет. Аналогичная ситуация и в ТРК «Алмаз». Цены на гаджеты изменились в сторону увеличения.

Приостановка работы случилась после того, как Apple объявила о прекращении продажи своей техники на территории РФ из-за специальной операции на территории Украины. Перед этим Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а страны Запада ответили неоправданно жесткими экономическими санкциями. Однако закрытыми отделы re:Store простояли лишь сутки. Как и предупреждали экономисты, санкции оказались обоюдоострыми и болезненными для самих зарубежных компаний.

Эппл. Челябинск
Модельный ряд в наличии
Фото:
Эппл. Челябинск
Но наплыва посетителей нет
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Официальные магазины, торгующие гаджетами Apple, возобновили работу в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. Накануне отделы прекратили работу, объяснив это техническими причинами. Наплыва покупателей в салоне, работающем в ТРК «Родник», нет. Аналогичная ситуация и в ТРК «Алмаз». Цены на гаджеты изменились в сторону увеличения. Приостановка работы случилась после того, как Apple объявила о прекращении продажи своей техники на территории РФ из-за специальной операции на территории Украины. Перед этим Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а страны Запада ответили неоправданно жесткими экономическими санкциями. Однако закрытыми отделы re:Store простояли лишь сутки. Как и предупреждали экономисты, санкции оказались обоюдоострыми и болезненными для самих зарубежных компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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