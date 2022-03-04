04 марта 2022
03 марта 2022

В Тюмени ожидается снежный коллапс и задержки самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, зима, метель, ленин, снегопад
В области ожидается сильный снегопад, метель и гололед Фото:

Месячная норма осадков в виде снега ожидается в Тюменской области 6 марта, а из-за сильной метели могут откладываться вылеты самолетов. Об этом в своем предупреждении сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«6 марта по югу Тюменской области ожидается сильный снег, метели, заносы на дорогах и гололед. Местами за сутки количество выпавших осадков может составить месячную норму», — сообщается в сводке областных метеорологов.

В воскресенье в регионе также будет наблюдаться сильный ветер — до 15-18 метров в секунду. 7 марта количество осадков сократится, однако придет резкое похолодание. Температура воздуха ночью опустится до 17-22 градусов ниже нуля, днем будет чуть теплее — от 14 до 19 градусов.

В связи с погодными условиями возможны перебои с авиасообщением, задержки вылетов и прилетов из «Рощино». В региональном МЧС также сделали предупреждение для водителей: им стоит проявлять особую внимательность на дорогах.

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Месячная норма осадков в виде снега ожидается в Тюменской области 6 марта, а из-за сильной метели могут откладываться вылеты самолетов. Об этом в своем предупреждении сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «6 марта по югу Тюменской области ожидается сильный снег, метели, заносы на дорогах и гололед. Местами за сутки количество выпавших осадков может составить месячную норму», — сообщается в сводке областных метеорологов. В воскресенье в регионе также будет наблюдаться сильный ветер — до 15-18 метров в секунду. 7 марта количество осадков сократится, однако придет резкое похолодание. Температура воздуха ночью опустится до 17-22 градусов ниже нуля, днем будет чуть теплее — от 14 до 19 градусов. В связи с погодными условиями возможны перебои с авиасообщением, задержки вылетов и прилетов из «Рощино». В региональном МЧС также сделали предупреждение для водителей: им стоит проявлять особую внимательность на дорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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