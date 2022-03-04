В Тюмени ожидается снежный коллапс и задержки самолетов

05 марта 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

В области ожидается сильный снегопад, метель и гололед Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Месячная норма осадков в виде снега ожидается в Тюменской области 6 марта, а из-за сильной метели могут откладываться вылеты самолетов. Об этом в своем предупреждении сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «6 марта по югу Тюменской области ожидается сильный снег, метели, заносы на дорогах и гололед. Местами за сутки количество выпавших осадков может составить месячную норму», — сообщается в сводке областных метеорологов. В воскресенье в регионе также будет наблюдаться сильный ветер — до 15-18 метров в секунду. 7 марта количество осадков сократится, однако придет резкое похолодание. Температура воздуха ночью опустится до 17-22 градусов ниже нуля, днем будет чуть теплее — от 14 до 19 градусов. В связи с погодными условиями возможны перебои с авиасообщением, задержки вылетов и прилетов из «Рощино». В региональном МЧС также сделали предупреждение для водителей: им стоит проявлять особую внимательность на дорогах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Месячная норма осадков в виде снега ожидается в Тюменской области 6 марта, а из-за сильной метели могут откладываться вылеты самолетов. Об этом в своем предупреждении сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «6 марта по югу Тюменской области ожидается сильный снег, метели, заносы на дорогах и гололед. Местами за сутки количество выпавших осадков может составить месячную норму», — сообщается в сводке областных метеорологов. В воскресенье в регионе также будет наблюдаться сильный ветер — до 15-18 метров в секунду. 7 марта количество осадков сократится, однако придет резкое похолодание. Температура воздуха ночью опустится до 17-22 градусов ниже нуля, днем будет чуть теплее — от 14 до 19 градусов. В связи с погодными условиями возможны перебои с авиасообщением, задержки вылетов и прилетов из «Рощино». В региональном МЧС также сделали предупреждение для водителей: им стоит проявлять особую внимательность на дорогах.