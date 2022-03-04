В Тюмени ожидается снежный коллапс и задержки самолетов

Месячная норма осадков в виде снега ожидается в Тюменской области 6 марта, а из-за сильной метели могут откладываться вылеты самолетов. Об этом в своем предупреждении сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«6 марта по югу Тюменской области ожидается сильный снег, метели, заносы на дорогах и гололед. Местами за сутки количество выпавших осадков может составить месячную норму», — сообщается в сводке областных метеорологов.
В воскресенье в регионе также будет наблюдаться сильный ветер — до 15-18 метров в секунду. 7 марта количество осадков сократится, однако придет резкое похолодание. Температура воздуха ночью опустится до 17-22 градусов ниже нуля, днем будет чуть теплее — от 14 до 19 градусов.
В связи с погодными условиями возможны перебои с авиасообщением, задержки вылетов и прилетов из «Рощино». В региональном МЧС также сделали предупреждение для водителей: им стоит проявлять особую внимательность на дорогах.
Месячная норма осадков в виде снега ожидается в Тюменской области 6 марта, а из-за сильной метели могут откладываться вылеты самолетов. Об этом в своем предупреждении сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «6 марта по югу Тюменской области ожидается сильный снег, метели, заносы на дорогах и гололед. Местами за сутки количество выпавших осадков может составить месячную норму», — сообщается в сводке областных метеорологов. В воскресенье в регионе также будет наблюдаться сильный ветер — до 15-18 метров в секунду. 7 марта количество осадков сократится, однако придет резкое похолодание. Температура воздуха ночью опустится до 17-22 градусов ниже нуля, днем будет чуть теплее — от 14 до 19 градусов. В связи с погодными условиями возможны перебои с авиасообщением, задержки вылетов и прилетов из «Рощино». В региональном МЧС также сделали предупреждение для водителей: им стоит проявлять особую внимательность на дорогах.