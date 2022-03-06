Минобороны: войска РФ уничтожили 2000 военных объектов на Украине

Российская армия уничтожила более 2 тысяч военных объектов ВСУ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

С начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины армия РФ уничтожила более 2 тысяч военных объектов ВСУ. Об этом пишет « РИА» Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

«Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, „Бук М-1“ и „Оса“, а также 71 радиолокационная станция», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что войска Донецкой и Луганской народных республик установили контроль над 11 населенными пунктами. Армия РФ уничтожила аэродром ВВС Украины в Староконстантинове. Ракетными ударами также были уничтожены системы ПВО С-300 и несколько военных самолетов ВСУ. Также было уничтожено 778 танков и других боевых машин.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин отметил, что спецоперация России на Украине нужна для того, чтобы в Донецкой и Луганской народной республиках не убивали мирных граждан.