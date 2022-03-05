05 марта 2022
04 марта 2022

Власти ХМАО заявили, что готовы провести паралимпиаду в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня. Тюмень. 28.02.2014, факел паралимпиады сочи 2014, огонь
Минспорта в ближайшее время определит даты проведения соревнований Фото:

Власти ХМАО заявили о готовности провести паралимпиаду «Мы вместе» в Ханты-Мансийске. Об этом заявила губернатор региона Наталья Комарова. Ее речь размещена на канале правительства автономного округа «Югра Z официально» в мессенджере Telegram.

«Автономный округ подтверждает готовность проведения паралимпийских игр „Мы вместе“ в Ханты-Мансийске. Наш регион обладает необходимыми ресурсами и инфраструктурой», — передает слова Комаровой «Югра Z официально».

Глава региона также отметила, что спортивные мероприятия необходимо проводить ориентируясь на требования безопасности и интересы спортсменов. Ранее URA.RU сообщало, что после отстранения российских спортсменов с паралимпийских игр в Пекине на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что РФ проведет свою Паралимпиаду в ХМАО. По его поручению, Минспорта в ближайшее время определит даты проведения соревнований.

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Власти ХМАО заявили о готовности провести паралимпиаду «Мы вместе» в Ханты-Мансийске. Об этом заявила губернатор региона Наталья Комарова. Ее речь размещена на канале правительства автономного округа «Югра Z официально» в мессенджере Telegram. «Автономный округ подтверждает готовность проведения паралимпийских игр „Мы вместе“ в Ханты-Мансийске. Наш регион обладает необходимыми ресурсами и инфраструктурой», — передает слова Комаровой «Югра Z официально». Глава региона также отметила, что спортивные мероприятия необходимо проводить ориентируясь на требования безопасности и интересы спортсменов. Ранее URA.RU сообщало, что после отстранения российских спортсменов с паралимпийских игр в Пекине на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что РФ проведет свою Паралимпиаду в ХМАО. По его поручению, Минспорта в ближайшее время определит даты проведения соревнований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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