Власти ХМАО заявили, что готовы провести паралимпиаду в регионе

Минспорта в ближайшее время определит даты проведения соревнований Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Власти ХМАО заявили о готовности провести паралимпиаду «Мы вместе» в Ханты-Мансийске. Об этом заявила губернатор региона Наталья Комарова. Ее речь размещена на канале правительства автономного округа «Югра Z официально» в мессенджере Telegram.

«Автономный округ подтверждает готовность проведения паралимпийских игр „Мы вместе“ в Ханты-Мансийске. Наш регион обладает необходимыми ресурсами и инфраструктурой», — передает слова Комаровой «Югра Z официально».

Глава региона также отметила, что спортивные мероприятия необходимо проводить ориентируясь на требования безопасности и интересы спортсменов. Ранее URA.RU сообщало, что после отстранения российских спортсменов с паралимпийских игр в Пекине на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что РФ проведет свою Паралимпиаду в ХМАО. По его поручению, Минспорта в ближайшее время определит даты проведения соревнований.