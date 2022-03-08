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В Перми накануне 8 марта пропал мужчина. «Сказал, что за ним гонятся»

© Служба новостей «URA.RU»
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Поицейские. Курган, полиция
Супруга пропавшего пермяка обратилась в полицию Фото:

В Перми волонтеры объявили о поиске пропавшего 39-летнего Артема Дунаева. Последний раз родственники видели его 6 марта, сообщается в соцсетях.

«Пропал Дунаев Артем Александрович, 39 лет. Утром 6 марта выехал домой (г. Пермь, Дзержинский р-он), с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» во «Вконтакте». Пермяк был одет в темную синюю куртку, штаны темного цвета и черные кроссовки.

По данным издания «Комсомольская правда-Пермь», 6 марта мужчина был приглашен в сауну на день рождения своего начальника. Утром ему позвонила супруга и сказала возвращаться домой.

«Около 8 часов утра я дозвонилась до супруга, он был пьян, наговорил мне какую-то ерунду. Я сказала ему иди домой. Он ответил, что за ним гонятся, что если не убьют, то придет. После этого его телефон не отвечал», — приводит издание слова супруги пропавшего пермяка. В понедельник, 7 марта, женщина обратилась в полицию. Она утверждает, что раньше ее муж никогда не пропадал на длительное время.

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В Перми волонтеры объявили о поиске пропавшего 39-летнего Артема Дунаева. Последний раз родственники видели его 6 марта, сообщается в соцсетях. «Пропал Дунаев Артем Александрович, 39 лет. Утром 6 марта выехал домой (г. Пермь, Дзержинский р-он), с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» во «Вконтакте». Пермяк был одет в темную синюю куртку, штаны темного цвета и черные кроссовки. По данным издания «Комсомольская правда-Пермь», 6 марта мужчина был приглашен в сауну на день рождения своего начальника. Утром ему позвонила супруга и сказала возвращаться домой. «Около 8 часов утра я дозвонилась до супруга, он был пьян, наговорил мне какую-то ерунду. Я сказала ему иди домой. Он ответил, что за ним гонятся, что если не убьют, то придет. После этого его телефон не отвечал», — приводит издание слова супруги пропавшего пермяка. В понедельник, 7 марта, женщина обратилась в полицию. Она утверждает, что раньше ее муж никогда не пропадал на длительное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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